AreaDanza arriva nei Borghi del Fvg

La danza site specific torna protagonista nei borghi con “AreaDanza_urban dance festival”. Valvasone (6 agosto), Venzone (7 agosto) e Palmanova (8 agosto) faranno da scenario al secondo fine settimana di questa nuova edizione, nella quale a essere palcoscenico privilegiato saranno i parchi e i giardini, ma anche le meravigliose piazze dei tre Comuni. Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso gratuito, ma con prenotazione obbligatoria sul sito arearea.it .



VALVASONE – Si comincerà con Valvasone, dove il 6 agosto alle 20.30, il Chiostro dell’Ex Convento farà da cornice a una nuova prima assoluta della Compagnia Arearea che, dopo Cosmic Dancer a Udine, debutta con “Attraverso”, per la coreografia di Valentina Saggin e realizzato in collaborazione con Dialoghi/Residenze delle Arti Performative a Villa Manin a cura di Css Teatro Stabile di Innovazione del Fvg. Angelica Margherita, Irene Ferrara e la stessa Saggin danzeranno sulle musiche originali composte ed eseguite dal vivo da Mirko Cisilino e Marco D'Orlando. Insieme esploreranno il significato della parola Confine, qualcosa che può dividere, ma attraverso il quale è possibile definire noi stessi e, quindi, gli altri.



VENZONE

PALMANOVA

IL FESTIVAL

Prima, alle 19.30, in piazza Libertà, andrà in scena “Oltrepassare”: una performance urbana itinerante che unisce movimento, scultura e suono. Portato in scena dalla compagnia “Azioni Fuori Posto”, si tratta del progetto vincitore della prima call (possibile grazie al sostegno del main sponsor Bluenergy Group e del contributo della Regione Fvg, dei Comuni di Udine, Fagagna, Turriaco, Gradisca d’Isonzo, Palmanova e della Pro Venzone) condivisa da Intersezioni. Vedremo due corpi in relazione tra loro dialogare, in salita, esplorando una percezione nuova dello spazio che li circonda. I performers interagiranno fra loro e il paesaggio grazie a due sculture sonore indossabili come zaini.La giornata comincerà alle però già alle 17 al Parco Pinni con “The Nelken Line”, un flash mob lanciato dalla Pina Bausch Foundation che invita tutti, professionisti e amatori, a danzare l’elogio delle stagioni. Per prima cosa si terrà un incontro/laboratorio, a cura della Compagnia Arearea, attraverso il quale coinvolgere la cittadinanza nella storica passeggiata gestuale. Alle 18.30, da piazza Castello e lungo via Erasmo da Valvasone, comincerà l’evento partecipativo.– Il 7 agosto l’Urban dance festival si sposterà a Venzone, in in piazza Municipio. Lì, alle 15.30, la giornata comincerà con il progetto “The Nelken Line”. Dopo l’incontro/laboratorio, l’evento partecipativo prenderà il via alle 17, partendo dalla piazza lungo via Glizoio di Mels. Più tardi, alle 18, andrà in scena “Scivolo alla fermata del tram” - prodotto dalla Compagnia ADARTE con il sostegno di MiC, Spettacolo dal vivo e Regione Toscana, Settore Spettacolo dal Vivo -, un ironico, serio, semi-serio dialogo tra musica e danza, ispirato con leggerezza e languida nostalgia al momento storico che stiamo vivendo. Più tardi, alle 18, andrà in scena “Scivolo alla fermata del tram": un ironico, serio, semi-serio dialogo tra musica e danza, ispirato, con leggerezza e languida nostalgia, al momento storico che stiamo vivendo, con la regia e la coreografia di Francesca Lettieri, che danzerà insieme a Giulia Gilera, Maria Novella Tattanelli, Valentina Zappa, sulla musica di Andrea Beninati (batteria, Violoncello, effetti). A portare lo spettacolo in Friuli, in uno dei Borghi più belli d'Italia, sarà la Compagnia ADARTE che lo ha prodotto con il sostegno di MIC-Spettacolo dal vivo e Regione Toscana- Settore Spettacolo dal Vivo. Dalle 18.40, è in programma la replica di “Attraverso”, che chiuderà la giornata a Venzone.– È nella città stellata che si terrà l’ultima giornata di AreaDanza, l’8 agosto. Ad inaugurare la nuova tappa ci sarà sempre “The Nelken Line”, alle 16, alla loggia del Municipio che proseguirà alle 17.30, attorno a piazza Grande con l’evento partecipativo. Alle 18.30, alla Caserma Filzi (contrata Donato), è invece in programma uno spettacolo itinerante rivolto a bambini e famiglie intitolato “Le Porte”: OrtoTeatro, CTA e Arearea metteranno insieme i loro linguaggi per proporre ai più piccoli un incontro alternativo con le potenti visioni di Dante Alighieri, sarà un sogno tormentato attraverso meandri infernali e gironi danteschi. Fabio Caputo, Cecilia Francesca Croce, Lorenzo Nocentini danzeranno sulle musiche di Violaine Chocard e le coreografie di Marta Bevilacqua. Lo spettacolo sarà arricchito dagli elementi scenici di Serena Di Blasio e Ilaria Bomben e reso ancora più coinvolgente dalla narrazione del contastorie Fabio Scaramucci. Gran finale per l’undicesima edizione dell’urban dance festival, sempre alla Caserma Filzi (contrata Donato), alle 19.45, sempre alla Filzi dove ci sarà una nuova replica di “Attraverso” con la sua indagine sul più profondo significato della parola Confine.- “AreaDanza_urban dance festival” è partner della rete Intersezioni e ha sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Ministero della Cultura (MiC), ma anche il supporto organizzativo dell’Ente Regionale Teatrale del Fvg per gli eventi che si svolgeranno nel capoluogo friulano. Ulteriore sostegno al Festival urbano arriva dai Comuni di Valvasone e Palmanova e dalla Pro Venzone. Il Festival è realizzato in collaborazione con i Teatri di produzione del Fvg: CTA di Gorizia, Ortoteatro di Pordenone, Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe.