Areadanza chiude l’edizione 2021 a Palmanova

“AreaDanza_urban dance festival”, organizzato dalla Compagnia Arearea e parte della rete Intersezioni, chiuderà la sua nuova ed entusiasmante edizione a Palmanova l’8 agosto, dopo aver fatto tappa a Valvasone, Venzone e prima ancora a Udine.



La vicesindaco e assessore alla cultura Adriana Danielis: “Portiamo la danza in un ambiente urbano di indubbia bellezza. Un’espressione artistica che sa rendersi originale e superare i suoi stessi confini, rivoluzionandosi fino a diventare l’Urban Dance Festival, già molto apprezzato a Palmanova gli anni scorsi in uno scenario inusuale come la caserma Filzi”.



Primo appuntamento della giornata è quello con il progetto “The Nelken Line”, un flash mob lanciato dalla Pina Bausch Foundation che invita tutti, professionisti e amatori, a danzare l’elogio delle stagioni. Si comincerà alle 16, alla loggia del Municipio, con un incontro/laboratorio, a cura della Compagnia Arearea, attraverso il quale coinvolgere la cittadinanza nella storica passeggiata gestuale. Alle 17.30, attorno a piazza Grande comincerà l’evento partecipativo.



Alle 18.30, alla Caserma Filzi (contrata Donato), è invece in programma uno spettacolo itinerante rivolto a bambini e famiglie intitolato “Le Porte”: OrtoTeatro, CTA e Arearea metteranno insieme i loro linguaggi per proporre ai più piccoli un incontro alternativo con le potenti visioni di Dante Alighieri, sarà un sogno tormentato attraverso meandri infernali e gironi danteschi. Fabio Caputo, Cecilia Francesca Croce, Lorenzo Nocentini danzeranno sulle musiche di Violaine Chocard e le coreografie di Marta Bevilacqua. Lo spettacolo sarà arricchito dagli elementi scenici di Serena Di Blasio e Ilaria Bomben e reso ancora più coinvolgente dalla narrazione del contastorie Fabio Scaramucci.Gran finale per l’undicesima edizione dell’urban dance festival, sempre alla Caserma Filzi (contrata Donato), alle 19.45, sempre alla Filzi dove arriva lo spettacolo di danza contemporanea “Attraverso”, prodotto dalla Compagnia Arearea e realizzato in collaborazione con Dialoghi/Residenze delle Arti Performative a Villa Manin a cura di Css Teatro Stabile di Innovazione del Fvg. Angelica Margherita, Irene Ferrara e Valentina Saggin (che ne è la coreografa) danzeranno sulle musiche originali composte ed eseguite dal vivo da Mirko Cisilino e Marco D'Orlando. Insieme esploreranno il significato della parola Confine, qualcosa che può dividere, ma attraverso il quale è possibile definire noi stessi e, quindi, gli altri.Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso gratuito, con prenotazione sul sito arearea.it Dal 6 agosto, inoltre, gli over 12 dovranno essere muniti di Green pass per poter accedere agli spettacoli, così come previsto dalla normativa vigente, che riguarda tutti gli eventi aperti al pubblico, sia indoor che outdoor.“AreaDanza_urban dance festival” è partner della rete Intersezioni e ha sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Ministero della Cultura (MiC), ma anche il supporto organizzativo dell’Ente Regionale Teatrale del Fvg per gli eventi che si svolgeranno nel capoluogo friulano. Ulteriore sostegno al Festival urbano arriva dai Comuni di Valvasone e Palmanova e dalla Pro Venzone. Il Festival è realizzato in collaborazione con i Teatri di produzione del Fvg: CTA di Gorizia, Ortoteatro di Pordenone, Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe.