Ariella Reggio e la Contrada di Trieste aprono la stagione a Grado

Sono passati cinque anni dall’ultima volta che La Contrada di Trieste ha aperto la stagione di Grado con il suo spettacolo in dialetto triestino. Il 7 novembre 2014 andava in scena all’Auditorium Biagio Marin Sissi a Miramar. A distanza di un lustro Circuito ERT e Comune ripristinano quella che era una piacevole abitudine per il pubblico dell’Isola del Sole. Martedì 6 novembre alle 20.45 Ariella Reggio sarà la protagonista di Nuovo Cine Swarovsky, “musical vaudeville” firmato dal triestino Davide Calabrese, uno dei cinque membri degli Oblivion.



Con il riconoscimento giuridico della lingua friulana, il dialetto triestino è ormai in grave pericolo. Orde di giovani invadono ogni sera la movida triestina parlando italiano o addirittura inglese e il “come si parlava una volta” sembra arrivato al capolinea.

Stanco di questa situazione, il Sindaco di Trieste invita la cittadinanza a un’inversione

di rotta, dando in gestione gratuita spazi teatrali, tv locali e musei a chi si prenderà l’impegno di divulgare il dialetto tergestino. È il caso di un vecchio cinema in disuso, una

volta chiamato “Cristallo”, ma oggi pronto per indossare un nuovo scintillante nome:

“Swarovsky”.

In un’epoca di rottamazione della politica e di “uno vale uno”, il democratico Sindaco indice una lotteria e pesca una tra le tante associazioni culturali esistenti sul territorio.

Alla associazione vincitrice viene data la possibilità di gestire il Nuovo Cine Swarovski e

mettere in scena uno spettacolo che motivi il pubblico alla salvaguardia del dialetto

triestino. Unica regola da rispettare è il successo di pubblico, pena la revoca della licenza e restituzione del danno.



Interpreti dello spettacolo, assieme ad Ariella Reggio, saranno anche Adriano Giraldi, Giacomo Segulia, Marzia Postogna, Daniela Gattorno e Leo Zannier. Il titolo dello spettacolo che la compagnia deve mettere in scena, in un gioco di teatro nel teatro, cambia ogni sera e cambia anche l’ospite d’onore a seconda dei gusti del pubblico in sala.



Maggiori informazioni al sito www.ertfvg.it e chiamando la Biblioteca di Grado (0431 82630). Prevendita in Auditorium domenica e lunedì dalle 15.30 alle 18.30 e la sera dello spettacolo a partire dalle 19.