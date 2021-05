Ariella Reggio sul palco del Teatro Bobbio con 'La mia vecchia signora'

La Contrada alza il sipario per tornare, in presenza, al Teatro Bobbio con tre letture sceniche a partire da venerdì 14 maggio, alle 18, con la mitica Ariella Reggio in “La mia vecchia signora” di Israel Horowitz. L’adattamento del testo è realizzato dalla stessa beniamina di casa che sarà sul palco della Contrada insieme a Lorenzo Acquaviva, attore di prosa e cinema, reduce dalla partecipazione a un film indonesiano, e Marzia Postogna, eclettica attrice e cantante raffinata, mentre la regia è affidata all'esperienza di Elke Burul.



"Un’anziana signora vive - racconta la regista Elke Burul - con la figlia in un appartamento a Parigi, comprato moltissimi anni prima come nuda proprietà da un ricco signore americano. L'arrivo del figlio di quest'ultimo a rivendicare la sua eredità, porterà alla luce il tormentato passato dei tre protagonisti. In questo piccolo dramma familiare, chiuso nella quiete dell'appartamento da cui tutta la vicenda trae origine, Horovitz mette lo spettatore di fronte al grande tema della responsabilità delle proprie scelte e di come queste possano avere conseguenze importanti sulla vita di chi ci sta accanto. Gli esiti, tuttavia, non sono scontati e la prospettiva appare non solo personale, ma anche generazionale. In un gioco di continui svelamenti in cui ognuno difende con forza la propria verità, ogni giudizio viene sospeso a favore di una stringente dialettica che non fa che alimentare dubbi e riflessioni. Su tutto e nonostante tutto, prevale però un’irrazionale quanto potente tensione alla vita".



Gli appuntamenti della Contrada proseguono, un testo profondo e ricco di poesia incentrato su una moglie contesa tra due uomini con, che ne cura anche la regia, e. Seguirà “” di, adattamento teatrale del notissimo film della moglie di Scola,, che ne cura la regia,sempre alle 18.mentre per i non iscritti è possibile acquistare una tessera speciale a 5€ per assistere a tutte le tre letture.Ritornano inoltre per i più piccoli, dal 16 maggio,