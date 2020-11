Armando Battiston al Polinote Music Roomdi

Sarà Armando Battiston ad aprire, lunedì 16 novembre alle 21, la strepitosa batteria di 4 appuntamenti tra novembre e dicembre, che si concluderà in un crescendo con un ospite speciale, di Polinote Music Room, il salotto musicale durante il quale i musicisti del territorio si raccontano tra musica ed esperienze di vita, ideato da Luca Colussi e Giovanni Truant e realizzato in collaborazione con Sviluppo e Territorio e studio grafico Interno99, col supporto tecnico di Davide Pettarini di Claps. A raccontarsi – rigorosamente on line sulla pagina fb Polinote Music Room - intervistato da Giovanni Gorgoni, sarà dunque uno dei pilastri degli artisti locali: pioniere friulano della musica jazz, dell'improvvisazione e della sperimentazione. Dotato di un linguaggio originale e apprezzatissimo didatta, Battiston vanta collaborazioni con i più importanti esponenti dell'avanguardia europea; ha partecipato a numerosi concerti e festival in Italia e in Europa, è stato ospite di innumerevoli trasmissioni radiofoniche e televisive. Compone ed esegue musiche originali per eventi artistici, culturali, teatrali, didattici e film. Pensato come evento in presenza, Polinote Music Room, progetto che affianca e arricchisce l’ampia attività di formazione musicale della scuola di musica Polinote, con ospiti artisti del territorio e grandi musicisti di fama nazionale, a seguito delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, si è subito trasferito on line, dimostrando come le realtà locali possano reagire al cambiamento continuando a mantenere un legame con il territorio. “Polinote Music Room – afferma la presidente di Polinote Giulia Romanin – si è configurato come un modo originale per approfondire la cultura musicale in questo periodo di forti restrizioni per il settore musicale: una vera e propria proposta innovativa e di qualità che ci contraddistingue nel panorama musicale provinciale e regionale. Stimolare l'interesse per la musica nei più giovani, invitarli a essere attivi nella produzione creativa o ascoltatori critici e formati continua a essere la mission della cooperativa che in questo modo mantiene vivo il contatto col proprio pubblico. Polinote Music Room è un'occasione di intrattenimento e approfondimento che valorizza artisti e maestranze locali. In questo modo essi possono promuovere la propria arte, avvicinarsi a nuovi target di pubblico e dare il proprio contributo a migliorare la qualità del tempo passato obbligatoriamente a casa. Armando Battiston è pianista jazz, fisarmonicista, compositore e polistrumentista. Diplomato al Conservatorio di Udine, ha studiato composizione col maestro Daniele Zanettovich. Ha insegnato musica in scuole pubbliche. In oltre 40 anni di attività ha eseguito registrazioni, dato concerti e partecipato a festival in Italia e in Europa collaborando con vari musicisti di fama internazionale. È stato direttore artistico delle rassegne Lignano Jazz, Jazz Esponenziale, Friuli Venezia Giulia Jazz. Prossimo ospite di Polinote Music Room, lunedì 30 novembre sarà il “mitico” batterista Giorgio Zanier.