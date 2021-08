Armonie in Città, in luce i giovani talenti

Armonie in Città è alla sua seconda tappa in questo suo viaggio tra le chiese e le corti della Città di Udine. Martedì 3 agosto, alle 20.45, sarà la Chiesa di San Domenico ad accogliere la rassegna, inserita nel cartellone di UdinEstate, per una serata dedicata al talento giovanile. La violinista Yuxuan Jin e la pianista Vera Cecino affronteranno il palcoscenico da professioniste, sebbene la loro giovanissima età. Il programma ha come caposaldo ineludibile la Sonata per violino e pianoforte op. 12 n. 1di L. van Beethoven, per poi estendersi fino al tardo romanticismo, ricco di richiami delle tradizioni musicali-popolari del Nord ed Est Europa, in una costante alternanza di struggenti melodie e picchi di virtuosismo, con la Sonata per violino e pianoforte n. 2 op. 13 di E. Grieg e la Sonatina in sol magg. per violino e pianoforte op. 100 di A. Dvořák.



Le due musiciste stanno ultimando gli studi accademici e sono guidate nel percorso cameristico dalla prof.ssa F. Repini nel Corso di perfezionamento della Fondazione Luigi Bon.



Jin Yuxuan ha intrapreso fin da piccola lo studio del violino presso la Fondazione Luigi Bon di Colugna di Tavagnacco, per poi frequentare il Conservatorio di Klagenfurt, studiando privatamente con D. Mason. Attualmente frequenta il conservatorio di Castelfranco Veneto sotto la guida di S. Pagliari. Ha partecipato a diverse masterclass, oltre ad essere dell’orchestra dell’Accademia d’Archi G.G. Arrigoni di San Vito al Tagliamento, dell’Orchestra Giovanile Alpina del Friuli Venezia Giulia. Ha inoltre collaborato con la FVG Orchestra.Vera Cecino studia con M. De Facci, sotto la guida della quale si appresta a conseguire il diploma finale in Conservatorio. A soli 13 anni ha debuttato da solista con diverse orchestre. Vincitrice del prestigioso Premio Crescendo 2019, negli anni Vera ha conquistato oltre 40 Primi Premi in concorsi pianistici di tutta Italia, anche nella formazione di pianoforte a quattro mani.Armonie in Città è resa possibile con il sostegno del Comune di Udine, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Ministero della Cultura e di CiviBank, oltre che dai numerosi mecenati, tra cui la Fondazione Friuli.Gli appuntamenti sono ad ingresso libero, con prenotazione consigliata sul sito www.fondazionebon.com; è possibile contattare la biglietteria allo 0432 543049 dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 18:00 o tramite e-mail a biglietteria@fondazionebon.com. Le modalità d’accesso ai concerti seguono le norme vigenti per garantire uno spettacolo dal vivo in sicurezza.