Armonie in Città, serata dedicata alla figura femminile

Per il terzo appuntamento, Armonie in Città propone alla Città di Udine un programma di liederistica tedesca dedicato alla figura femminile, che spazia dal classicismo settecentesco fino all’epoca tardo-romantica. Martedì 10 agosto, alle ore 20.45, sarà il Duo Nachtigall a presentare, nella Chiesa del Sacro Cuore di Gesù e di San Valentino, il concerto per soprano e pianoforte De Mulieribus.



Una serata, con brani di diversi autori del periodo, tra cui R. Schumann, W. A. Mozart, F. Schubert, R. Wagner, C. Loewe e J. Haydn, che prima si concentrerà sul lato umano e sentimentale della donna, vista inizialmente come oggetto di desiderio e poi indagata nella sua interiorità, abbracciandone contrasti e sfaccettature emotive. Come un’altalena, i brani oscillano tra briosa freschezza, desiderio passionale e la più cupa disperazione. Nella seconda parte, invece, compaiono personaggi femminili tratti da miti e leggende popolari che rappresentano il lato misterioso e ineffabile della donna.



Queste figure, a volte benevole, a volte maligne e ingannatrici, detengono un potere antico che contribuisce a creare attorno ad esse un alone di fascino e timore. Come intermezzi di collegamento tra i Lieder, sono inserite alcune miniature per pianoforte solo.Ad eseguire questo programma un duo formato da giovanissimi professionisti della nostra regione il soprano Gaja Vittoria Pellizzari e il pianista Alessandro Del Gobbo; i due si stanno perfezionando nella classe di musica da camera della Fondazione Luigi Bon con la prof.ssa F. Repini e hanno iniziato una brillante carriera in Italia e all’estero.Gli appuntamenti della rassegna sono parte del cartellone di UdinEstate del Comune di Udine e sono realizzati grazie alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, al Ministero della Cultura, a CiviBank e diversi mecenati, come la Fondazione Friuli.Gli appuntamenti sono ad ingresso libero, con prenotazione consigliata sul sito www.fondazionebon.com; la biglietteria è a disposizione per ogni informazione dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 18:00 alle 0432 543049 o tramite e-mail a biglietteria@fondazionebon.com.