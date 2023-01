Arriva 'Malefici', il musical per famiglie scritto da Dario Vergassola

Com’erano da bambini i cattivi delle fiabe? È quello che si è chiesto Dario Vergassola, comico, scrittore, attore e cantautore, nella stesura della drammaturgia di Malefici, il family show in programma domenica 29 gennaio alle 16 al Teatro Verdi di Gorizia nell’ambito del percorso Young.

I protagonisti del musical sono appunto i cattivi delle fiabe più famose, le cui azioni malvagie non sono giustificate nè date per scontate, piuttosto si cerca di capire cosa li ha portati a diventare degli antagonisti.

Sono Grimilde, la strega di Biancaneve, Jafar conosciuto sullo schermo insieme ad Aladdin, Ursula della Sirenetta e il Lupo di Cappuccetto Rosso. Prodotto da Associazione Atti, Fondazione Aida e Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento, questo spettacolo si avvale della regia di Manuel Renga, già autore, regista e curatore di progetti didattici legati alle opere liriche. Sua è anche l’elaborazione drammaturgica, scritta a quattro mani con l’autrice teatrale Elisabetta Tulli. In scena i Muffins, giovane realtà teatrale nata nel 2015 dall’incontro tra i tre performers Riccardo Sarti, Giulia Mattarucco e Maddalena Luppi e il cantautore bolognese Stefano Colli.

La biglietteria, in via Garibaldi 2/a (tel. 0481 383601), è aperta da lunedì a venerdì dalle 17 alle 19 e sabato dalle 10.30 alle 12.30. Nelle giornate di svolgimento degli spettacoli i biglietti per l’evento della serata saranno acquistabili in biglietteria dalle 20 fino a inizio rappresentazione. Online i biglietti sono disponibili su Vivaticket.