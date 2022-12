Arriva a Roma 'Stare al mondo: Turoldo e Pasolini'

David Maria Turoldo, un religioso scomodo dentro una Chiesa bisognosa di rinnovamento; Pasolini, un intellettuale scomodo dentro una società impregnata di criteri omologanti e ossessioni consumistiche. A raccontare il legame tra i due grandi friulani accomunati dalle radici, dall’aver conosciuto vie di esilio e ritorni a casa è il documentario Stare al mondo. Turoldo e Pasolini.

Promosso dall’Ente Friuli nel Mondo e prodotto dalla bergamasca Officina della Comunicazione, per la regia di Omar Pesenti e la parte autoriale di Elisa e Marco Roncalli. Il film, restituisce i tratti di un’amicizia poco esplorata se non sconosciuta in un racconto che indica le svolte più rilevanti lungo due vite intense e scandaglia tematiche comuni, sottolineando affinità e divergenze.

Quattro in particolare gli intervistati che ricostruiscono questa trama complessa: Raffaella Beano, direttrice del comitato scientifico del Centro Studi Turoldo di Coderno di Sedegliano; padre Ermes Ronchi, dei Servi di Maria, di Pracchiuso, docente, scrittore, tra gli “eredi” di padre Turoldo e presidente del Centro Studi; Roberto Carnero, italianista, docente all’Università di Bologna, studioso di Pasolini; Domenico Clapasson, compositore e pianista, dedito da trentacinque anni al corpus innologico turoldiano.

Con loro si affacciano, attraverso spezzoni di repertorio, due straordinarie figure: Camillo De Piaz che evoca il confratello con lui impegnato a Milano nella Resistenza partigiana e l’ex segretario di Giovanni XXIII, poi cardinale mancato a cent’anni, Loris Capovilla che condivide i ricordi pasoliniani ascoltati da don Giovanni Rossi circa Il Vangelo secondo Matteo.

Nel film molto spazio alla “friulanità”: dall’inizio con le scene sulle rive del Tagliamento alla fine con i funerali religiosi di Pasolini a Casarsa celebrati da Turoldo. Ma non mancano rimandi all’esperienza turoldiana nell’ abbazia di Fontanella a Sotto il Monte, grande laboratorio liturgico negli anni del post Concilio.

Il documentario viene presentato a Roma venerdì 16 dicembre alle 18.30 Sala Italia del Fogolar Furlan (Via Ulisse Aldrovandi n. 16). All’appuntamento, introdotto da Loris Basso, presidente dell’Ente Friuli nel Mondo, e da Raffaella Beano, interverranno Elisa e Marco Roncalli.