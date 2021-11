Arriva al cinema 'Scompartimento n.6'

Fine degli anni ’90. Laura e Ljoha: una giovane studentessa e un giovane minatore in viaggio attraverso la Russia. Due perfetti sconosciuti costretti a condividere l’intimità del vagone letto di un treno. Un incontro non cercato, non voluto, che finirà per cambiare profondamente la loro visione della vita…



In anteprima al Visionario, lunedì 22 novembre alle 19.30, lo splendido road movie finlandese di Juho Kuosmanen che ha stregato Cannes, portandosi a casa il Grand Prix della Giuria: Scompartimento n.6. Ispirato all’omonimo romanzo di Rosa Liksom e girato in 35mm, il film uscirà in sala il 2 dicembre e racconta, con dolcezza, un tempo e una generazione attraverso l’incontro di due anime (apparentemente) inconciliabili. Due anime che il destino ha scelto di avvicinare…



La proiezione speciale del 22 novembre, ricordiamo, si svolgerà in lingua originale.

Per la programmazione completa e sempre aggiornata del Visionario consultare il sito www.visionario.movie. Per accedere al cinema è necessario mostrare il Green Pass, la certificazione verde Covid-19. Per la visione dei film rimane obbligatoria la mascherina (chirurgica o ffp2).