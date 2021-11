Materiali d’epoca inediti, testimonianze e ricostruzioni per raccontare un cinema e un’epoca irripetibili! Arriva al Visionario Django & Django: Sergio Corbucci Unchained, un film di Steve Della Casa e Luca Rea. Narratore d’eccezione del documentario Quentin Tarantino, che ci racconta perché Sergio Corbucci è “il secondo miglior regista di western italiani”, come afferma un personaggio nel suo recente film C’era una volta a Hollywood e come conferma la sua scelta di realizzare Django Unchained ispirandosi proprio a un film di Corbucci degli anni Sessanta!



A introdurre la proiezione, lunedì 15 novembre alle ore 19.30, il critico Giorgio Placereani. La prevendita dei biglietti è attiva online e presso la cassa del Visionario. Il film sarà in programmazione anche il giorno successivo, 16 novembre, alle ore 15.00 e 19.00.



Django, Il grande silenzio, Gli specialisti, Il mercenario, Vamos a matar companeros, Cosa c’entriamo noi con la rivoluzione: i western di Corbucci come cinema della crudeltà, ma anche come grande invenzione e come metafora di tutte le idee che circolavano nell’Italia degli anni Sessanta.



Django & Django: Sergio Corbucci Unchained è al tempo stesso un omaggio a un grande regista del passato e a un grande regista contemporaneo, e racconta con la sensibilità di oggi una grande stagione del cinema italiano. E lo fa con le testimonianze di Franco Nero (l’attore preferito di Corbucci) e Ruggero Deodato (l’aiuto regista di Django), con i super8 inediti realizzati sui set dei film del regista romano, con le immagini degli anni in cui il cinema italiano sapeva parlare a tutto il mondo. E con le animazioni che ricostruiscono un clima, uno spirito, un modo di vivere e di concepire il cinema.Per la programmazione completa e per l’acquisto dei biglietti online consultare il sito www.visionario.movie oppure facebook.com/VisionarioUdine. Ricordiamo che per accedere al Visionario è necessario mostrare il Green Pass, la certificazione verde Covid-19. Per la visione dei film è obbligatoria la mascherina (chirurgica o ffp2).