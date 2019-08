Arriva Fraser Hooper con il suo Boxing

Venerdì 9 agosto alle 21 nel Borgo di Santa Margherita del Gruagno direttamente dalla Nuova Zelanda arriva Fraser Hooper con il suo pluripremiato spettacolo “Boxing”.

Ispirato dai grandi clown silenziosi, Hooper usa la mimica, la partecipazione del pubblico, l’ironia e la danza eccentrica per dare vita a performance esilaranti che continuano a incantare spettatori di tutte le età, suscitando entusiasmo in tutto il mondo.

Lo spettacolo toccherà Moruzzo nell’ambito di Art tal ort, il festival di arte per strada che quest’anno taglia il traguardo della decima edizione, organizzato dall’associazione Felici ma furlans. La manifestazione “ufficiale” andrà in scena a Fagagna il 10 e l’11 agosto: il Castello si trasformerà trasformato per tre giorni in un enorme palcoscenico, in una sala concerti, in una galleria d’arte grazie a una trentina di eventi assolutamente da non perdere.