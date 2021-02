Arriva il dvd del documentario 'Doberdò, la tomba dei soldati sloveni'

Giovedì 25 febbraio, alle 16, verrà presentato sui canali Facebook (facebook.com/kulturnidom) e Youtube (youtube.com/channel/UCvQ998dV8U1sa4Cjxc74Few) del Kulturni dom di Gorizia, il documentario, opera del regista sloveno Ivan Saksida, “Doberdob slovenskih fantov grob” (Doberdò, la tomba dei soldati sloveni), che ripropone l’inaugurazione del monumento “In memoria dei soldati sloveni sul fronte dell’Isonzo 1915 – 1917”, eretto il 26 ottobre del 2016 a Doberdò del Lago, alla presenza dei presidenti delle repubbliche d’Italia e Slovenia Sergio Mattarella e Borut Pahor.



Il dvd è allegato al volume, che è stato recentemente pubblicato dedicato al monumento realizzato a Doberdò del Lago, “Slovenskim vojakom na soškem bojišču v spomin 1915 -1917” - “In memoria dei soldati sloveni sul fronte dell’Isonzo 1915-1917”. Il testo, edito nell’ambito del progetto “Bunker 2020” dal Kulturni dom di Gorizia, è stato realizzato grazie alla collaborazione fra il Comune di Doberdò del Lago, la Regione Autonoma Fvg, l’Unione culturale economica slovena – Skgz, la Fondazione “Poti miru – Le vie della pace” di Kobarid e il Ministero della Repubblica di Slovenia per gli sloveni nel mondo.



, contiene tutti i discorsi che sono stati pronunciati in occasione dell’inaugurazione, dai principali protagonisti, primi fra tutti i due presidenti, della Repubblica italiana Sergio Mattarella e della Repubblica di Slovenia Borut Pahor. Ci sono inoltre ampie riflessioni riguardanti gli, come pure ai retroscena che hanno portato alla celebrazione inaugurale, il 26 ottobre 2016.