Arriva in Friuli la ‘Gospel Voices Family’

Il concerto della Gospel Voices Family regala un excursus tra i brani più conosciuti e amati della cultura Gospel. Il gruppo, nato nel 2018, vanta numerose collaborazioni con artisti di black music di fama internazionale ed è rinomato per la bellezza e la melodiosità del repertorio oltre che per l’intensità delle voci, tutte afroamericane.



Dedicato a chi ama la musica afroamericana e la gioia e la vitalità che questa sa trasmettere, il concerto restituisce al meglio il clima vibrante della religiosità nera, con momenti trascinanti e profondamente intensi.



Tutti i componenti del gruppo vantano anni di esperienza nel mondo della cultura Gospel e grandi successi in ambito internazionale. Questo ha permesso di creare un ensamble vocale che è un mix perfetto di armonizzazioni corali ed armonie vivaci ed originali.



Il concerto è organizzato da una 'gestione associata' nata per la promozione del territorio: Noi Cultura Turismo. La realtà è composta dai Comuni di Buttrio, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco e San Giovanni al Natisone.



L’appuntamento è per martedì 28 dicembre a Manzano nell’Aula Magna della Scuola Media. L’evento è gratuito ma bisogna prenotarsi con una telefonata o un whatsapp al Folk Club Buttrio: cell. 331 1077279 (è richiesto il Super Green Pass).