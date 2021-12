Arriva Natale, ritornano i cori

La tradizione corale trova sempre spazio nei programmi natalizi, ancor più se i nomi sono importanti come il più famoso coro gospel d’America, uno dei più celebri in tutto il mondo e uno dei più longevi, da più di 30 anni sulle scene. Fondato nel 1986 da Allen Bailey per le celebrazioni in onore di Martin Luther King, l’Harlem Gospel Choir, formato dalle più raffinate voci e dai migliori musicisti delle Chiese afroamericane di Harlem e New York, torna in regione - martedì 21 al Teatro Nuovo ‘Giovanni da Udine’ e giovedì 23 al Politeama Rossetti di Trieste - con il nuovo tour Back where we belong, che li vede cantare i più famosi brani della tradizione alternati a brani gospel contemporanei, jazz e blues, con incursioni nel pop. Unire i popoli e le nazioni, che diventano parte integrante delle loro performance dal vivo oltrepassassando le barriere culturali, è sempre stato al centro di una formazione vocale che condivide attraverso la musica un messaggio di amore, pace e armonia: l’unico coro gospel al mondo ad essersi esibito per due Papi, due presidenti degli Stati Uniti d’America, la Famiglia reale inglese, Nelson Mandela e altri eventi di rilievo mondiale!



invece, al ‘Giovanni da Udine’ torna, a più di cinque anni di distanza dall’ultima esibizione in città, una formazione che ha rinnovato il concetto stesso di ‘coro’. Ivengono dalla Slovenia, sono l’orchestra vocale più famosa d’Europa e una delle più blasonate al mondo, riarrangiano e reinterpretano a modo loro, senza l’ausilio di alcun strumento, musica jazz e contemporanea. E soprattutto i grandi successi pop mondiali: da Lady Gaga a David Guetta, passando per i medley di Abba, Bee Gees e la loro versione ‘a cappella’ di Africa dei Toto, che li ha fatti conoscere in tutto il mondo. Il loro successo nasce dalla rete – i due canali ufficiali su YouTube contano più di 95 milioni di views! – e ben presto è arrivato alle grandi star mondiali, colpite e affascinate dai ritmi potenti, le preziose armonie e il sound energico e travolgente.