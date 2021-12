Lunedì 6 dicembr, alle 17, al Kulturni dom di Gorizia, arriva San Nicolo… che porterà in scena per i più piccoli la rappresentazione teatrale “Čarobni prazniki” (Vacanze magiche), a cura della compagnia “Zavod Enostavno prijatelji” di Ljubljana (Slo) con Senta e Uroš Lavrič. L’evento - spettacolo rientra nella tradizionale rassegna teatrale per bambini “Komigo baby 2021/22 – A teatro con mamma e papà”. Al termine della rappresentazione San Nicolò consegnerà ai bambini presenti il tradizionale dono di benvenuto.



La regina delle nevi si sta preparando per festeggiare il nuovo anno. Ma niente va per il verso giusto, neanche le sorelline Fiocchi di neve non vogliono scendere sulla terra. Senza la neve le vacanze non sono così magiche. Dopo aver provato con tutte le sue magie è già quasi rassegnata, ma si ricorda di un suo vecchio amico il mago Uršolin. Decide così di fargli visita al castello, dove inizia a toccare tutti gli oggetti magici che trova. Al mago Uršolin la cosa non piace e decide di punirla, ma poi si intenerisce e la aiuta a far nevicare.



La rassegna “Komigo baby” è promossa dal Kulturni dom di Gorizia, in collaborazione con la ZSKD (Unione circoli culturali sloveni), la cooperativa culturale Maja, con il contributo della Regione FVG, della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e dell'Ufficio del Governo Sloveno per gli Sloveni nel Mondo, con il patrocinio del SKGZ (Unione culturale economica slovena).



Ingresso: bambini € 5,00; accompagnatori, fratelli e sorelle € 3,00 (si prega di confermare la presenza). Per informazioni e prenotazioni: Kulturni dom di Gorizia – tel. 0481 33288; email info@kulturnidom.it, web www.kulturnidom.it.