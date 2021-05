Arriva sul grande schermo 'Est - Dittatura Last Minute'

Arriva nelle sale da giovedì 6 maggio Est - Dittatura Last Minute di Antonio Pisu, presentato alle Giornate degli Autori 2020 nell'ambito della 77a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Un originale road-movie ambientato nel 1989 alla vigilia della caduta del muro, tratto da una storia vera e girato tra il Cesenate e la Romania. A presentare il film a Udine e Pordenone - venerdì 7 maggio alle ore 19.30 a Cinemazero e al termine della proiezione delle ore 19.20 al Visionario - il giovane attore protagonista Matteo Gatta e il produttore Maurizio Paganelli (che, insieme a Andrea Riceputi, è anche autore del racconto Addio Ceausescu, a cui il film si è liberamente ispirato).

1989. A poche settimane dalla caduta del muro di Berlino, Pago, Rice e Bibi, tre ragazzi di venticinque anni, lasciano la tranquilla Cesena in cerca di avventura: dieci giorni di vacanza nell'Europa dell'est, verso quei luoghi in cui è ancora presente il regime sovietico. Giunti a Budapest conoscono Emil, rumeno in fuga dal suo paese a causa della dittatura. L'uomo, preoccupato per la famiglia rimasta in Romania, chiede aiuto ai tre italiani: il loro compito è portare una valigia alla moglie e alla figlia. Durante il lungo tragitto, tra paesi deserti, ristoranti senza cibo e persone disposte a donare tutto quello che hanno pur di apparire ospitali, i tre raggiungono finalmente la capitale e la famiglia di Emil. Due mesi dopo il telegiornale annuncia la fine del regime di Ceausescu. Pago, Rice e Bibi sono tornati alle loro vite di sempre in Italia, ma i loro occhi osservano le immagini con una consapevolezza diversa da quella della gente che li circonda. Loro hanno vissuto tutto in prima persona, hanno visto il volto della dittatura, hanno visto un popolo sottomesso riuscire a ribellarsi. Loro hanno vissuto un'avventura.

Tra i protagonisti del film ricordiamo anche Lodo Guenzi - voce e chitarra de Lo Stato Sociale nonché diplomato all’accademia di Arte Drammatica Nico Pepe - che con il film EST ha fatto il suo debutto sul grande schermo.

