Dall'8 al 10 agosto arriva sul grande schermo Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo, la storia di come il più grande super cattivo del mondo abbia incontrato per la prima volta i suoi iconici Minions e forgiato la squadra più cattiva del cinema.

Il film sarà in programma al cinema all’aperto del Giardino Loris Fortuna lunedì 8 e mercoledì 10 agosto alle 21.15; al Visionario (anche in Dolby Atmos) martedì 9 agosto alle 17 e alle 20.15 e mercoledì 10 agosto alle 17. E mercoledì 10 agosto i piccoli spettatori che si recheranno al Visionario vestiti di giallo riceveranno una sorpresa speciale targata Minions (in collaborazione con Scuoleria.it).

Negli anni ’70, molto prima di diventare il maestro del male, Gru è solo un ragazzino di undici anni e mezzo, che sogna di conquistare il mondo dal suo seminterrato, senza grossi risultati. Quando Gru incontra i Minions, tra cui Kevin, Stuart, Bob e Otto - un nuovo Minion con l’apparecchio ai denti e un disperato bisogno di compiacere – insieme uniscono le forze come una famiglia strampalata. Costruiscono la loro tana, progettano le loro armi e tentano di portare a termine le loro prime missioni. Quando il famigerato gruppo di supercattivi, i Malefici 6, spodesta il loro leader - il leggendario lottatore Willy Krudo - Gru, il loro fan più devoto, si reca ad un colloquio per diventare un nuovo membro del gruppo. I Malefici 6 non rimangono particolarmente impressionati dal minuscolo aspirante cattivo, ma quando Gru li supera in astuzia (facendoli infuriare), si ritrova improvvisamente ad essere il nemico mortale dei super cattivi...

