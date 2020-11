Art Bonus, #iosonoMecenate in gara al Concorso nazionale

Progetto Art Bonus dell’anno: iosonoMecenate è fra i progetti in gara al Concorso nazionale. iosonoMecenate, lo speciale format online ideato dal CSS durante il lockdown primaverile è in gara alla quarta edizione Progetto Art Bonus dell’anno, Concorso nazionale che premia le migliori proposte finanziate attraverso lo strumento predisposto dal MiBACT Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. È possibile votare il progetto iosonoMecenate fino al 6 gennaio 2021 sulla piattaforma istituzionale www.concorsoartbonus.it.

Selezionato fra i progetti rappresentati la regione Friuli Venezia Giulia, il percorso di appuntamenti online Iorestoacasa con… ha condotto gli spettatori nelle case degli artisti con ospiti ad ogni puntata diversi, da tutta Italia e dal territorio. Ogni spettatore digitale di iorestoacasacon… ha potuto partecipare gratuitamente ai video in streaming degli artisti, il cui contenuto è ancora visibile su FB e fruibile in differita sul sito cssudine.it, e diventare Mecenate per l’Arte e la Cultura.