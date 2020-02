Arti Parallele presenta Lilyana Kehayova e Kristina Miller

Domenica 2 febbraio, alle ore 11.00, appuntamento con la rassegna Arti Parallele in Sala Ajace, sede storica del sodalizio Amici della Musica, che in partnership con l’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia organizza una matinée con un duo al femminile esplosivo e al contempo di grande accademia.

La violoncellista bulgara Lilyana Kehayova e la pianista russo-tedesca Kristina Miller proporranno brani del repertorio classico – Sonata in fa maggiore op. 99 di Brahms e Sonata in sol minore op. 19 di Rachmaninov –, e il coinvolgente Le Grand Tango di Piazzolla.

Lilyana Kehayova è primo violoncello della Camerata Orphica di Vienna. Ha suonato accanto a musicisti del calibro di Wladimir Kossjanenko, Dominique de Williencourt e Boris Mersson, tenendo concerti al Musikverein di Vienna, all’Athenaeum di Bucharest e alla Dvořák Hall di Praga. Vincitrice di numerosi premi, attualmente è impegnata nella tesi di laurea specialistica al Conservatorio di Vienna, dove ha studiato con Lilia Schulz-Bayrova.

Kristina Miller nasce a Mosca in una famiglia di musicisti e a soli otto anni si esibisce nel Concerto n. 23 di Mozart. Dopo aver vinto il primo premio al concorso internazionale di Berlino e il secondo premio al concorso internazionale di San Pietroburgo, il Ministero della Cultura Russo le assegna il premio per lo sviluppo artistico. Dall'età di dodici anni tiene concerti in Europa, Stati Uniti, Australia, Ameria Latina e viene invitata ad esibirsi come solista con orchestre quali l'Orchestra d'America, la Recreation Grosses Orchester Graz, la Berliner Camerata, la Cappella State Symphony Orchestra di San Pietroburgo e la Rostow Philharmonic Orchestra. Tra i numerosi premi, ha ricevuto il prestigioso Steinway Piano Award a Monaco.