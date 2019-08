Artisti di strada nelle piazze di Cervignano

Il “Festival Internazionale Artisti di Strada FVG” è un format ormai consolidato frutto dell’esperienza e della passione della Compagnia del Carro di Staranzano.

Arriverà a Cervignano del Friuli nelle serate del 23 e 24 agosto prossimi.

Il “Festival di Teatro da Strada”, conosciuto anche, internazionalmente come “Buskers Festival” fa parte ormai di una lunghissima tradizione di molti paesi e luoghi del mondo.

I Buskers sono artisti che hanno fatto della strada il loro magico teatro: giocolieri, acrobati, maghi, trampolieri, mangiafuoco, sputa fuoco, musici e cantori, mimi e burattinai si esibiscono nelle loro più singolari e fantastiche performance per stupire, incantare, coinvolgere, e soprattutto divertire, il pubblico di adulti e piccini.

Perché il teatro da strada è stupore, meraviglia, divertimento, e ci riporta a sognare tra le splendide luci e i scintillanti colori di cui solo questi artisti sono in grado di tingere le strade nelle sere d’estate.

La tipologia degli spettacoli proposta pensa agli spazi ed al contesto della città in cui si svolge il festival, ecco che per Cervignano sono stati pensati spettacoli di musica, giocoleria, corda molle, street magic, pittura, cantastorie, recitazione teatrale, danza Verticale e SEI saranno gli angoli interessati dalle performance: piazza Indipendenza, piazza San Girolamo, via Martiri della Libertà (lungo il fiume), piazzale del Duomo, il giardino della Casa della Musica/Biblioteca, p.zza Esodo Giuliano Dalmata.

Gli artisti scelti sono artisti di strada con curriculum di assoluto livello in modo da garantire spettacoli ed intrattenimento di qualità, pur mantenendo la classica tipologia di spettacolo che prevede il “Cappello finale”.

“Artisti provenienti dall’Italia, dal Belgio, dalla Slovenia, dalla Francia, spingendosi sino all’Uruguay, l’Argentina ed il Cile animeranno il centro di Cervignano attraverso un fitto programma dalle ore 18.00 alle 22.00 con un gran finale direttamente in piazza Indipendenza. Due serate di animazione e spensieratezza alla portata di tutta la famiglia, da vivere nella strada per scendere in strada” – Federica Maule.

In caso di brutto tempo lo spettacolo sarà garantito presso il teatro “Pasolini”.