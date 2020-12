ArtistiAssociati online grazie al pubblico

Progetto ‘in trasferta’, anche se inevitabilmente virtuale, per a.ArtistiAssociati, che dal 10 al 13 dicembre vedrà il suo spettacolo The collector – Il collezionista ospite in streaming della 19a edizione del Festival Trend-Nuove frontiere della scena britannica, promosso dal Teatro Belli di Roma. Il testo di Mark Healy dal romanzo di John Fowles, tradotto da Giorgio Lupano, protagonista con Beatrice Arnera, per la regia e l’impianto scenico di Francesco Bonomo, è stato scelto dalla compagnia goriziana per la sua profonda valenza di denuncia sociale.

Il tema del testo, per la prima volta rappresentato in Italia, è quello della violenza di genere, purtroppo di grande attualità.

“La necessità di metterlo in scena – spiega Bonomo - risiede nella capacità di risuonare dentro di noi come un fatto di cronaca. La violenza del rapporto tra carnefice e vittima è tutta psicologica e, per metafora, rappresenta la guerra di genere”. Il regista ha voluto integrare l’esperienza online a una vera e propria condivisione del progetto, istituendo un crowdfunding per far interagire gli spettatori con l’attore e al tempo stesso contribuire al sostegno dello spettacolo, godendo di incontri ‘dedicati’.