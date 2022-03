Artura in concerto al Visionario

Dopo i concerti di Jay-Jay Johanson e dei The Mechanical Tales, è ancora tempo di grande musica live al Visionario: venerdì 1º aprile, alle 20.45, saliranno infatti sul palco gli Artura, una delle band più creative e innovative del panorama regionale. Matteo Dainese aka Il Cane, Deison, Tommaso Casasola e Dj Cic.1 presenteranno le tracce del nuovo album Some People Falling, immersi nelle incredibili architetture visuali di JesterN. Le prevendite (intero €18 – ridotto €15) sono già attive alla cassa del Visionario e online su https://bit.ly/Concerto_Artura.



"Il titolo della nostro terzo lavoro – spiegano gli Artura – è la didascalia perfetta dello stato d’animo che ha accompagnato la sua costruzione, durante un estremo e improbabile 2020. L’impossibilità di qualsiasi contatto umano ha determinato, per noi, un vero processo di crescita, caratterizzato soprattutto dall’esigenza compulsiva e creativa della scrittura di Dainese. La conseguenza naturale è stata, successivamente, quella di far tradurre e leggere i testi da madrelingua sparsi per tutto il globo, dando corpo, suono e voce a decine di lingue, poi campionate e screcciate da Dj Cic1 al giradischi".



La presenza di svariati featuring – tra cui– enfatizza la narrazione e la coraggiosa, costante, ricerca di un genere difficile da incasellare. La manifestazione più concreta di questa impossibilità si evidenzia nella contaminazione rumoristica di Deison che decontestualizza i fiati di Cisilino o nella sezione ritmica agitata del Cane o, infine, nel basso pulsante di Tommaso aka MerciMerci, che conducono verso immaginari sempre più disparati e decisamente più emotivi rispetto ai due album precedenti:Per Some People Falling, agli Artura si sono uniti nuovamente, regista dei primi due video, e il talentuoso fotografo danese, questa volta alla prese con la piscina olimpionica di Barcellona.Per accedere al cinema, è obbligatorio esibire il Super Green Pass. Per assistere al concerto, inoltre, è obbligatorio indossare la mascherina FFP2.