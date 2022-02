Arturo Brachetti fa il bis con 'Solo'

Il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia annuncia con soddisfazione che è stato necessario aprire una nuova replica dello show “Solo” di e con Arturo Brachetti, per soddisfare la richiesta del pubblico dopo che i posti messi in vendita per la serata del 18 febbraio sono andati completamente esauriti.



Grazie alla disponibilità dell’artista - acclamato in tutto il mondo, assoluto Maestro del trasformismo - il Politeama Rossetti è in grado di programmare una nuova data dello spettacolo, per giovedì 17 febbraio. I biglietti sono già in vendita.



“Solo” è uno spettacolo gioioso e sorprendente, adatto al pubblico di tutte le età perché incanta e diverte, ma costruito con una tale perfezione e ricchezza da lasciare senza fiato anche lo spettatore più accorto.

Arturo Brachetti nello spettacolo si trasforma in ben 60 figure, molte delle quali ideate proprio per questo show ed altre provenienti dal suo amato repertorio. Darà vita così ad alcune icone della musica pop, ai protagonisti di alcune favole, a personaggi famosi del cinema e delle serie televisive… Lo spettacolo ha un ritmo travolgente - per ogni cambio, meno di due secondi, il che pone Brachetti imbattuto nel Guinnes dei primati - ed è costruito in continuo crescendo: oltre a essere un esempio di trasformismo ad altissimo livello, l’artista vi intreccia altre interessanti discipline come le ombre cinesi, il mimo, la chapeaugraphie, la i sand painting…



Per gli acquisti invitiamo a rivolgersi alla Biglietteria del Politeama Rossetti e agli altri consueti punti vendita del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia o di accedere al sito www.ilrossetti.it. Informazioni anche al numero del Teatro 040.3593511.