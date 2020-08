Arturo Brachetti in Castello a Udine

Nuovo imperdibile appuntamento con la rassegna Udine Vola. Sabato 22 agosto a salire sul palco del Castello di Udine sarà niente meno che il re del trasformismo mondiale Arturo Brachetti, che presenterà al pubblico il suo nuovo progetto “Arturo racconta Brachetti”, un’intervista intima, un racconto appassionato della vita e della carriera di uno degli artisti più rivoluzionari di tutti i tempi. I biglietti per “Arturo racconta Brachetti” sono ancora in vendita e lo saranno anche alla biglietteria di piazza Libertà, sabato dalle 18.30.

Porte aperte al pubblico dalle 19.30 e inizio previsto per le 21.30. Info, prezzi e punti autorizzati su www.azalea.it. La rassegna “Udine Vola 2020” è organizzata da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG e inclusa nel calendario eventi di Udine Estate e Udine Sotto le Stelle.

In ”Arturo racconta Brachetti” l’artista dal ciuffo magico sarà protagonista di un’intervista frizzante tra vita e palcoscenico. Uno o centomila? L’uomo dai mille volti, che in un battito di ciglia (o forse due) è capace di trasformarsi in mille personaggi, si racconta in una serata speciale fatta di confidenze, ricordi e viaggi fantastici. Fregoli, Parigi e le luci della Tour Eiffel, Ugo Tognazzi, le ombre cinesi, la macchina da cucire della mamma, la donna ignifuga, il Paradis Latin, e le mille fantasie di un ragazzo che voleva diventare regista o papa, prendono vita in un’intervista frizzante al confine tra vita privata e palcoscenico. Sarà come entrare nel dietro le quinte della vita di Arturo Brachetti, parlando dei suoi debutti, dei viaggi intorno al mondo, della vita quotidiana, delle “mille arti” in cui eccelle e altro ancora. Partendo dal racconto della sua storia e dal solaio in cui tutto è iniziato attraverso la storia del varietà, del teatro, delle arti circensi, l’artista italiano, senza maschere e senza trasformismi, ci farà scoprire perché è la realtà immaginata quella che ci rende più felici.

Fera i prossimi eventi al Castello di Udine i concerti di Morgan e #Voltalacarta (27 agosto), Marlene Kuntz (28 agosto) e Marco Masini (29 agosto). Biglietti in vendita, info su www.azalea.it .