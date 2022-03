Ascanio Celestini immagina il 'Museo Pasolini'

Venerdì 11 marzo, alle 21 al Teatro Palamostre di Udine, Teatro Contatto presenta Ascanio Celestini in 'Museo Pasolini'. Come potrebbe essere un Museo Pier Paolo Pasolini?

A cento anni dalla nascita del poeta, regista e intellettuale, Ascanio Celestini ci guida in un ipotetico Museo Pasolini attraverso i ricordi e i racconti di chi l'ha veramente conosciuto o anche solo immaginato. Il nuovo spettacolo del grande narratore approda a Teatro Contatto 40 venerdì 11 marzo al Palamostre di Udine.



Quale sarebbe il pezzo forte del Museo Pasolini? Quale oggetto dovremmo impegnarci ad acquisire da una collezione privata o pubblica, recuperarlo da qualche magazzino, discarica, biblioteca o ufficio degli oggetti smarriti? Cosa saremmo tenuti a fare per conservarlo? Cosa potremmo comunicare attraverso di lui?