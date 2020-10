Ascolta, si fa ser(i)a: ecco il prete ‘rock’

Una chitarra acustica furiosa, sulla stile del Bob Dylan che portò la protesta folk in ambito rock. Poi il testo della canzone, che si apre così: “Produzione esagerata, quanta plastica dannata, mari sporchi inquinati, armamenti incontrollati, troppi despoti al comando, questo mondo va allo sbando”. E’ l’inizio di Nuovo ordine mondiale, primo brano di Libertà, album d’esordio di Rob Delay. Un nome d’arte dietro al quale c’è don Roberto Rinaldo, parroco nel Comune di Lestizza, appassionato di musica sin da bambino.

Se negli Usa il matrimonio tra musica e religione è abbastanza diffuso, considerato da sempre naturale e pieno di interscambi reciproci, in Italia è ancora raro vedere un sacerdote imbracciare una chitarra o usare un microfono al di fuori di una chiesa. Lo fece tanti anni fa, anche a Sanremo, l’allora frate francescano Giuseppe Cionfoli. Più di recente, invece, Suor Cristina ha spopolato ai talent Tv e nelle classifiche, e c’è persino chi riesce a conciliare fede e musica heavy metal!



Nato nel 1977 a Treviso, dal 2018 sacerdote nella diocesi di Udine, don Roberto si è presentato qualche settimana fa agli Angel’s Wings Recording Studio di Pantianicco (“in jeans e T-shirt” - raccontano) con una manciata di brani per chitarra e voce (e armonica), registrati in presa diretta. Il frutto di un percorso artistico genuino e sincero, nato durante il lockdown. Una scelta forse non convenzionale, motivata da Rob Delay citando addirittura una frase pronunciata da Meryl Streep ai Golden Globes del 2017 (“Prendi il tuo cuore spezzato e trasformalo in arte”) per spiegare come “l’arte nasce da un bisogno profondo di capire le cose e dall’angoscia, perché la comprende ed è l’unica a farlo, soprattutto se intrisa di religiosità”.Nove i brani scritti “tra i muri solitari della casa-canonica” e inseriti nell’album, da pochi giorni disponibile in formato fisico e in streaming su tutte le piattaforme digitali: Nuovo ordine mondiale, L’amico ritrovato, Madre mia, Lontani ma vicini, L’uscita, Oltre il mare, Libertà (La festa), Patria mia. Oltre ad Andrà tutto bene, di cui è stato girato anche un video (visibile su YouTube), nella frazione di Galleriano, con ‘Rob Delay’ nella sua casa-canonica che suona, prega e si fa carico – simbolicamente – delle sofferenze come un Cristo in croce.“Siamo stati chiusi in casa per settimane, condannati ad ascoltare notiziari tremendi, abbiamo avuto attimi di panico e smarrimento, percependo la vita nella sua precarietà e pensando che ogni giorno fosse davvero l’ultimo. Proprio in questa angoscia – spiega il ‘don’ cantautore - sono nate opere artistiche che hanno tenuto unito il mondo. Come ogni prete, vivo da solo e la pandemia non ha risparmiato nemmeno chi sa vivere momenti di solitudine. Nel dolore di una solitudine sociale atipica ho analizzato i perché di un ‘oggi’ difficile da accettare. Perché è accaduto? Chi è il responsabile? Siamo soli? C’è Dio? Domande che dovrebbero sorgere nell’intimo di ogni uomo, cui rispondo con le canzoni: un grido di condanna di fronte al dolore cosmico e all’ingiustizia sociale”.Nei brani registrati da Nico Odorico (che sta pensando a un arrangiamento orchestrale almeno di alcuni pezzi), con una voce ieratica che può ricordare il Battiato più battagliero, ma anche tanti altri cantautori italiani ai confini con il rock (il gioco delle citazioni è quasi infinito), don Roberto – pardon, Rob Delay - canta la sofferenza, ma anche l’amore. E così, gli sfoghi rabbiosi si trasformano in inni di speranza e rinascita: “Se quest’opera – è l’auspicio dell’autore - dovesse avere un riscontro positivo nel pubblico diventando fonte di speranza, realizzerebbe lo scopo per cui è stata concepita e creata”.