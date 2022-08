Aspettando Coltello in festa con i Papu

Si avvicina a grandi passi Coltello in festa, la kermesse internazionale dedicata al mondo delle lame giunta alla sua 18esima edizione e in programma a Maniago il primo weekend di settembre.

Fra le attività che anticiperanno l’evento, anche la possibilità di scoprire e ri-scoprire la storia della comunità maniaghese in compagnia di un duo comico d’eccezione, i Papu.

Martedì 30 agosto alle 21 Andrea Appi e Ramiro Besa coinvolgeranno il pubblico in una visita guidata teatralizzata al museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie di Maniago, offrendo un inedito e divertente approccio all’attività che più di ogni altra ha fatto conoscere la cittadina friulana nel mondo.

Realizzato in collaborazione con il Comune di Maniago e il contributo della Regione, 'A colpi di memoria' è un modo per scoprire in maniera nuova, originale e divertente il percorso del Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie di Maniago.

Con il loro sguardo ironico e tagliente, i Papu coglieranno con intelligenza i vizi e le virtù di una comunità indissolubilmente legata alla lavorazione di oggetti da taglio, inframmezzando racconti a una serie di sketch che affrontano da prospettive decisamente insolite (e molto divertenti) passato e presente dell’artigianato locale.

I posti a disposizione sono limitati e potranno essere prenotati a un costo di 10 euro a persona, contattando il museo allo 0427-709063 negli orari di apertura (da lunedì a domenica 10.00-13.00 e 14.30-17.30, martedì e mercoledì solo al mattino).

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti di Coltello in festa si possono seguire via social su Facebook (Coltello in Festa) e Instagram e sul sito.