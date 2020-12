Aspettando il festival Europa Cantat

La grande macchina organizzativa del più grande festival corale europeo non si ferma. La capitale della Slovenia, Ljubljana, ospiterà nell’estate del 2021 la kermesse triennale Europa Cantat, l’evento più atteso da coristi, direttori e compositori per l’eccezionale concentrazione di atelier, concerti, expo, eventi speciali di alto livello a tema corale. Coordinatore della nuova edizione del festival sarà il fondo sloveno per le attività culturali JSKD che in questi mesi sta organizzando una serie di incontri online di presentazione dei contenuti che forniscono importanti aggiornamenti e istruzioni per la fruizione delle offerte formative e concertistiche.

Lunedì 7 dicembre, su richiesta dell’Usci FVG, gli organizzatori di Europa Cantat 2021 proporranno la loro prima presentazione dei contenuti del festival dedicata al mondo corale della nostra regione, che per posizione geografica risulta particolarmente agevolato nella scelta di partecipare al festival, soprattutto a livello logistico. La presentazione online su piattaforma zoom, che avrà inizio alle ore 20.30, sarà un’esplorazione virtuale del festival con tutti gli atelier, le possibili combinazioni, l’organizzazione della giornata tipo, la scelta dei concerti, le proposte più inedite come sarà il gran gala della coralità sui pattini. Non mancheranno le informazioni pratiche su trasporto, vitto, alloggio e le nuove disposizioni in materia di sicurezza sanitaria, argomento fondamentale nel caso di un evento di grande richiamo come questo.

La presentazione verrà preparata dal responsabile dell’Ufficio comunicazione del festival Matej Primožič, con la partecipazione della responsabile della programmazione Mihela Jagodic e del presidente regionale Usci Carlo Berlese che informerà i partecipanti sulle opportunità riservate ai soci Usci in merito alla partecipazione al festival. L’apertura delle iscrizioni al festival Europa Cantat inizierà a breve e proseguirà fino a febbraio. La presentazione sarà quindi l’occasione ideale per chi avesse ancora dubbi sulla scelta degli atelier e l’organizzazione della trasferta. La partecipazione alla presentazione è totalmente gratuita e richiede solo una semplice iscrizione tramite form online, da effettuarsi entro il 5 dicembre. Una volta compilato il modulo, gli interessati riceveranno via e-mail il link per assistere all'evento.