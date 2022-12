Aspettando il Natale con 'La musine dai cjants' di Straulino

Per iniziare bene il mese di dicembre, in attesa del Natale, a Gonars si iniziano a raccogliere emozioni e sentimenti per "La musine dai cjants" (il salvadanaio dei canti), in un concerto/presentazione dell'ultimo lavoro di Lino Straulino, recentemente pubblicato da Nota, che si terrà il 7 dicembre, alle 20.30, nel centro civico di Fauglis di Gonars, paese dove trascorse gli ultimi anni di vita Tite Grison (Giovanni Battista Marzuttini), a cui lo stesso Straulino ha dedicato diversi studi.

Esiste la musica friulana? Oppure è solo musica in friulano? Lino Straulino ci trasporta in un viaggio pieno di passione e di curiosità alla ricerca delle peculiarità della musica friulana, scoprendo formule e modelli che vengono da un passato remoto ma che ancora oggi possono essere usati per scrivere, suonare e cantare musica propriamente friulana.

L'evento è organizzato dall'Assessorato alla cultura del Comune di Gonars, in collaborazione con la Biblioteca civica "Daniele di Bert" e lo sportello associato per la lingua friulana.