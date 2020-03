Aspettando Le Voci dell’Inchiesta presenta 'For Sama'

Un appuntamento speciale per Aspettando Le Voci dell’Inchiesta, quello di giovedì 05 marzo, per la Giornata Internazionale della Donna.



Alle 20.45 a Cinemazero, in collaborazione con l’Associazione Neda Day e Carta di Pordenone sarà proiettato il documentario candidato all’Oscar For Sama – Alla mia piccola Sama di Waad Al-Khateab ed Edward Watts.



Alla mia piccola Sama è un viaggio intimo nell’esperienza femminile della guerra, una lettera d’amore di una giovane madre a sua figlia. Il film racconta la storia di Waad al-Kateab attraverso gli anni della rivolta di Aleppo, in Siria, quando si innamora, si sposa e dà alla luce Sama, il tutto mentre intorno esplode il conflitto.



“Nella calma che precede il massacro, quando mi sembra di soffocare” – confessa la regista – “porto Sama fuori dall’ospedale e prendo con me la videocamera. Ho soltanto il bisogno di vedere persone vive. Cercare di vivere qui in modo normale significa resistere al regime"



La sua camera, infatti, raccoglie storie incredibili di perdita, risate e sopravvivenza mentre Waad si chiede se fuggire o meno dalla città per proteggere la vita di sua figlia, in un momento in cui partire significa abbandonare la lotta per la libertà per la quale ha già sacrificato così tanto.



“Questo non è solo un film per me, è la mia vita. Ho iniziato a raccontare la mia storia personale senza un piano preciso. Filmavo le proteste in Siria con il cellulare, come tanti altri. E non avrei mai immaginato che quei giorni di felicità sarebbero diventati un viaggio di perdita e orrore per i crimini inimmaginabili commessi dal regime di Assad”