Aspettando Natale, quaranta appuntamenti con Nativitas

Nativitas entra nel vivo del suo cartellone. Il fine settimana che precede il Natale sarà in tutta la regione un periodo ricchissimo di eventi corali gratuiti che porteranno in ogni provincia l’atmosfera delle feste. Da venerdì a lunedì saranno ben quaranta i concerti e celebrazioni liturgiche con corredo musicale a disposizione degli amanti del canto corale.

La rete regionale promossa dall’Usci Friuli Venezia Giulia inviterà al turismo culturale con concerti per coro e orchestra all’insegna dei grandi capolavori barocchi, con rassegne corali o eventi musicali itineranti regalati nelle strade e nelle piazze dei borghi, e non mancheranno nemmeno serate con gruppi corali ospiti tra i migliori del panorama nazionale.

Saranno nove gli appuntamenti nell'ex provincia di Pordenone, a partire dai canti portati venerdì nelle comunità montane (con i cori Primo Vere e Città di Pordenone a Meduno), seguiti sabato dal Gloria di Vivaldi a Cordenons con il coro Sant’Antonio Abate e i Filarmonici Friulani, e dal “ponte tra le culture” a Rorai Piccolo di Porcia con l’incontro della tradizione friulana del coro Savator Gandino e la comunità autoctona slovena rappresentata dal pluripremiato coro Fran Venturini. Sabato il duomo di Sacile ospiterà il concerto dell’ottimo Ensemble Libercantus di Perugia, introdotto dalle voci del coro In Contrà.

Domenica si canterà a Fontanafredda con le voci e gli strumenti dei cori VociVerdi e Coro et Labora insieme agli allievi del circolo musicale G. Verdi, a Rauscedo con tutte le generazioni dei cantori di Rauscedo e l’Ensemble9cento, a San Michele al Tagliamento con un progetto di integrazione e inclusione attraverso il canto corale dal titolo Open your arms, a San Vito al Tagliamento con il locale gruppo vocale e l’ensemble Trombe FVG in un programma tra Kodaly e Bach. A Spilimbergo l’associazione Vox Nova canterà il Natale con accompagnamento di pianoforte e arpa, mentre a Taiedo la Corale Maniaghese eseguirà un concerto integrato da letture.

A Trieste il fine settimana corale si aprirà con il concerto di Natale del coro Jacobus Gallus venerdì nella chiesa di Opicina, con la particolarità della partecipazione dell’orchestra di fisarmoniche Synthesis 4. Sabato nella chiesa di San Francesco verrà proposto come ogni anno il Natale solidale con l’Africa a cura del Giovane InCanto, mentre l’ensemble femminile Il Focolare presenterà nella parrocchia dei santi Pietro e Paolo la ventiduesima edizione della meditazione musicale Atmosfere di Natale. Domenica nelle vie e nelle piazze di Barriera Vecchia e San Giacomo quattro cori triestini porteranno nelle strade il Tergeste Chorus Natale. Al Villaggio del Pescatore il coro Rilke proseguirà con i festeggiamenti del suo trentennale nelle Note di Natale.

Gorizia canterà da sabato, a partire dal Natale classico & jazz del coro Ermes Grion e del gruppo Ars Musica nella chiesa della Marcelliana a Monfalcone, dove nella stessa giornata il vocal jazz sarà protagonista del concerto del Vocal Cocktail, del duo Moretti-Jarc e del coro Diman nell’oratorio San Michele. A Romans invece si celebrerà con i grandi classici del periodo attraverso le voci del Piccolo Coro Natissa e della Corale Synphonia. Ronchi dei Legionari nel pomeriggio ospiterà il festival corale dell’associazione Audite Nova con la trentacinquesima edizione di Corovagando. La giornata corale di domenica inizierà al Santuario di Barbana a Grado con la santa messa e il concerto a cura del coro S. Ignazio, mentre nel pomeriggio la musica raggiungerà Begliano con l’incontro del locale coro Angelo Capello e del gruppo sloveno Družina Breznik. A Farra d’Isonzo la scuola di musica incontrerà le voci del coro Audite Nova, mentre a Lucinico la Coral di Lucinis presenterà il proprio concerto d’avvento insieme al coro udinese Iuvenes Harmoniae.

Il ricchissimo pomeriggio corale di domenica proseguirà a Poggio Terza Armata con il concerto Stelle d’inverno dei cori La Foiarola e Ars Musica, mentre a San Floriano del Collio si potrà ascoltare un incontro corale transfrontaliero di quattro gruppi corali. Sempre domenica San Lorenzo Isontino proporrà il suo Nadal in plaza con la Coral di San Lurinz, mentre a Ronchi dei Legionari si potrà vivere in serata la Christmas Choral Experience, con il giro del mondo tra le tradizioni natalizie degli Overtwelve. Il valore delle tradizioni locali verrà ribadito lunedì nella Chiesa dell’Immacolata Concezione con il concerto Natale di ieri, Natale di oggi del coro S. Ignazio.

Tra sabato e domenica si potrà scegliere tra dieci proposte diverse all’interno del cartellone Nativitas dell'ex provincia di Udine. Sabato si inizierà a Palmanova con la rassegna Natale insieme nella quale uniranno le voci ben cinque cori per un fastoso programma sinfonico-corale realizzato in collaborazione con la banda cittadina. Sarà invece intima e raccolta l’atmosfera proposta dal concerto serale nella cattedrale di Udine, a cura della Cappella Musicale e con un intermezzo all’organo del maestro Beppino Delle Vedove. Il duomo di Venzone regalerà al pubblico il messaggio del suo Nadâl di Pâs con la Corale Caminese.

La pace sarà anche il tema del concerto di domenica pomeriggio nel duomo di Gemona, dove saranno tre i cori coinvolti: Primetôr, Grup Corâl Cultural Valcjalda e Sileo. Sempre domenica, nella suggestiva cornice dell’Abbazia di Rosazzo, si potrà assistere al concerto del coro Arrigo Tavagnacco, mentre a Magnano in Riviera verrà proposto un suggestivo florilegio di capolavori francesi a cura dei cori Musicanova, Lis Vilis di Coia e Sammardenchia, Alpe Adria e San Pietro Apostolo. Le antifone natalizie del manoscritto guarneriano saranno il tema del concerto del coro J.C. di Plasencis a San Daniele del Friuli, mentre a Talmassons il Piccolo Coro Natissa e la corale Synphonia riproporranno il loro progetto musicale Dalla meditazione al giubilo.

Domenica sarà anche il giorno della tradizionale celebrazione liturgica del Fogolâr Furlan di Milano che quest’anno vedrà protagonista nel duomo di Milano l’Ottetto Hermann. Nativitas avrà nella stessa giornata un’ulteriore tappa fuori regione con il concerto del coro Sant’Antonio Abate a San Fior in provincia di Treviso.

In collaborazione con Usci Gorizia, Usci Pordenone, Usci Trieste, Uscf Udine, Zskd, Zcpz Gorica, Zcpz Trst, con il patrocinio di Feniarco e con il contributo di Regione Friuli Venezia Giulia e Fondazione Friuli.