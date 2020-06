Aspiranti giornalisti al Feff

Il Far East Film Festival 22 rafforza il dialogo tra Oriente e Occidente invitando 8 giovani aspiranti giornalisti – 5 asiatici e 3 europei – a partecipare alla sesta edizione del Feff Campus (26 giugno – 4 luglio), la scuola di giornalismo coordinata dal veterano Mathew Scott.



«Il Feff quest’anno si svolgerà completamente online, il mondo intero si sta adattando, le nostre vite sono cambiate a causa della pandemia, e per questo motivo abbiamo adattato anche il programma del Feff Campus alla nostra edizione digitale» spiega la presidente del Festival Sabrina Baracetti. E aggiunge: «Sarà tutto molto diverso, per noi, ma siamo felici di poter offrire a questi giovani scrittori l’opportunità di sbirciare dietro le quinte del Feff e imparare dai talenti del mondo cinematografico e mediatico dell’estremo oriente».



Dopo un’accurata selezione tra le candidature arrivate da tutto il mondo, il Feff ha dunque il piacere annunciare i “Fab 8” che entreranno nella Feff Family: Adora Tan (Singapore), Suet Fun Choo (Malesia), Kalash Nanda Kumar (Malesia), Kelly Le (Cina), Fan Hong (Cina), Diego Aparicio (Cipro), Josep Santcristofol (Spagna), Linda Santu Lama (Italia).



Il programma di questa edizione del Feff Campus includerà sessioni individuali di tutoraggio con i noti critici cinematografici Elizabeth Kerr (The Hollywood Reporter) e Richard James Havis (South China Morning Post). Uno dei temi dei seminari online, invece, sarà l’influenza che il Covid-19 sul panorama mediatico. I giovani giornalisti avranno l’opportunità di confrontarsi con Roger Garcia (Feff, Hainan Island International Film Festival, ex-Hong Kong International Film Festival), e con Patrick Brzeski (Asia Bureau Chief) e Abid Rahman (International Editor) dell’Hollywood Reporter.La sesta edizione del Feff Campus, ricordiamo, è supportata dalle piattaforme mediatiche China Film Insider, China Daily Hong Kong, Jakarta Post, Taiwan News, New Straits Times, Cyprus Mail ed Easternkicks.com, che pubblicheranno gli articoli dei ragazzi del Campus. L’iniziativa ha ricevuto il supporto anche da Europa Cinemas e Telum Media.