Atelier su burattini e commedia dell'arte

Ortoteatro e Porto Arlecchino avviano un atelier pratico sui principi di costruzione, assemblaggio, manipolazione dei burattini a guanto, partendo dal burattino neutro, dalle teste e dal buratto sottostante al costume del burattino. Inizialmente verrà richiesto ai partecipanti di modellare una testa di burattino (in creta, cartapesta, gesso) che rappresenti un proprio auto-ritratto in chiave buffonesca, giullaresca o infantile. Poi, per ciascun burattino-auto-ritratto verrà elaborata una piccola maschera in cuoio ispirata ai caratteri della Commedia dell’Arte.



Successivamente verrà proposto agli allievi un lavoro di caratterizzazione dei personaggi con vari ritmi di movimento e vocalità differenti, fino all’incontro con i caratteri della Commedia dell’Arte e con le loro varianti nelle tradizioni dei burattinai di varie aree italiane.



Si tratta di un laboratorio pratico che mira a formare una doppia professionalità nel campo del Teatro d’Attore e del Teatro di Figura. L’Attore-Burattinaio è il primo passo per riflettere sull’argomento universale de l’Attore e il suo Doppio, ovvero sulla capacità scenica dei grandi attori di proiettare la costruzione dei propri personaggi su quegli oggetti archetipici e collettivamente coinvolgenti che sono le Maschere e i Burattini.



Nell’ultima giornata di domenica 22 agosto è prevista una dimostrazione di lavoro a cura dello staff e un piccolo esame per gli allievi all’interno della Baracca di Porto Arlecchino, appositamente ideata per la convivenza scenica tra attori e burattini.ISCRIZIONI:ORTOTEATRO soc. coop.Sede operativa: Centro Culturale Aldo MoroVia Traversagna, 4 - 33084 Cordenons PN - Italiatel. +39.0434.932725 - cel. +39.348.3009028email: info@ortoteatro.it - sito web OrtoteatroIscrizioni entro il 15 agosto 2021Al termine del Laboratorio gli allievi riceveranno l’attestato di frequenza con il monte ore.