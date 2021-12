Atlantide, alla scoperta di una Venezia diversa e invisibile

“Esiste a Venezia un mondo parallelo. È una Venezia diversa da quella delle opere d'arte, delle calli silenziose e delle barche di legno. Eppure, è davanti ai nostri occhi ogni giorno: è la vita sull'acqua. È dall'acqua che gli abitanti delle isole convergono verso Venezia. Ed è sull'acqua che crescono e diventano adulti i ragazzi veneziani, guardando la città da un orizzonte più basso e sfrecciando invisibili ai nostri occhi su barchini roboanti di luci led e casse per la musica.” Yuri Ancarani, videoartista e regista italiano, parla così del suo ultimo film Atlantide, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2021 e ora finalmente in programma a Udine, in esclusiva al Visionario!



Così come le sue opere precedenti, anche questa unisce documentario, cinema e arte per esplorare realtà poco visibili del quotidiano. Atlantide è un film nato senza sceneggiatura, da un'osservazione durata circa quattro anni, con dialoghi rubati dalla vita reale e attori non professionisti. Ha una fotografia bellissima, con inquadrature fortemente evocative, e una colonna sonora unica, che affianca silenzio naturale, brani orchestrali e musica trap e dance sparata a tutto volume dsi barchini che sfrecciano tra i canali.



Daniele è un giovane che vive a Sant’Erasmo, un’isola della laguna di Venezia. Vive di espedienti, ed è emarginato anche dal gruppo dei suoi coetanei, i quali condividono un’intensa vita di svago, che si esprime nella religione del barchino: un culto incentrato sulla elaborazione di motori sempre più potenti, che trasformano i piccoli motoscafi lagunari in pericolosi bolidi da competizione. Anche Daniele sogna un barchino da record. Una storia di iniziazione maschile, violenta e predestinata al fallimento, che esplode trascinando la città fantasma in un naufragio psichedelico.Per la programmazione completa e sempre aggiornata e per l’acquisto dei biglietti consultare il sito www.visionario.movie. Ricordiamo che per accedere al cinema è necessario mostrare il Super Green Pass, la certificazione verde Covid-19. Per la visione dei film rimane obbligatoria la mascherina (chirurgica o ffp2).