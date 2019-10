Attenti alla musica! a Pordenone

Quinta edizione di Attenti alla musica! Sabato 5 ottobre il Teatro Verdi di Pordenone ospiterà la giornata di formazione sul tema musica e infanzia organizzata dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con l’USCI Unione delle Società Corali del Friuli Venezia Giulia.

Riconosciuta dall’Ufficio Scolastico Regionale del MIUR ai fini dell’aggiornamento insegnanti, l’attività è rivolta a docenti, educatori, operatori musicali, culturali e sociali, bibliotecari e genitori, e si articolerà in un incontro-dibattito al mattino e un pomeriggio dedicato ai laboratori tematici.



Dalle 9.30 alle 13 si svolgerà la tavola rotonda dal titolo Abbandonarsi alla musica. Tema guida delle attività dell’ERT per l’anno scolastico 2019/2020 è proprio l’abbandono inteso come attitudine virtuosa all’ascolto di sé e del mondo. A confrontarsi tra loro e con i partecipanti sul tema proposto saranno alcuni tra i più importanti ricercatori e sperimentatori del settore: Marco Maria Tosolini, docente di storia ed estetica musicale, autore e musicista, Paola De Angelis, giornalista e conduttrice Radio RAI, Luigi Berardi, artista sonoro, Vittorio Vella, musicista, tecnico del suono e compositore, e Andrea Gulli, musicista e compositore.



Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.30, i partecipanti potranno scegliere fra quattro workshop tematici. Sei gradi per ascoltare è il titolo del laboratorio a cura di Paola De Angelis che, prendendo spunto dall’omonima trasmissione radiofonica di cui è conduttrice per Rai Radio 3, illustrerà come progettare e proporre un percorso musicale. In Al tempo delle pietre Luigi Berardi partirà da un litofono per riflettere su un’educazione all’ascolto e alla musica che metta in relazione bambini e adulti. Nel workshop dal titolo Acusmatica Vittorio Vella affronterà i pregiudizi e le titubanze che spesso avvolgono la musica contemporanea e di sperimentazione. Andrea Gulli condurrà, infine, il laboratorio Ascolti di profondità: attraverso una serie di esercizi semplici e concreti si sperimenterà il rapporto tra musica e persone, spazio interno ed esterno, grafica e tempo.



La partecipazione alle attività sia del mattino sia del pomeriggio è gratuita. Il numero di posti ai laboratori è limitato: per aderire è necessario iscriversi contattando l’ERT all’indirizzo info@teatroscuola.it o al numero 0432.224214. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ertfvg.it, sezione teatroescuola.