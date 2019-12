Attesa a Trieste per l’Harlem Gospel Choir

Grande attesa per sabato 21 dicembre alle 21 (replica domenica 22 alle 16), quando al Politeama Rossetti di Trieste arriverà l’Harlem Gospel Choir. Il più famoso coro Gospel al mondo, il primo d’America, quello che ha incantato i personaggi più noti al mondo come Papa Giovanni Paolo II, il Presidente Obama, Nelson Mandela, Bono (U2), i Rolling Stones… sta per emozionare la nostra regione.

Formato dalle voci più raffinate di questo genere e dai migliori musicisti delle Chiese Nere di Harlem e New York, l'Harlem Gospel Choir promette una vera e propria esperienza dell’anima. Il coro, infatti, ha cercato di superare le barriere, unendo nazioni e persone, attraverso il racconto in musica di un mondo afroamericano che ci insegna, come mai nessun altro, lo spirito di unione e di sostegno reciproco.

Un curriculum di esibizioni di tutto rispetto: due Papi, due Presidenti Americani, la Famiglia Reale, il 60esimo compleanno di Elthon John e molto altro. Vere e proprie superstar mondiali hanno voluto inoltre collaborare con loro da Diana Ross ai The Chieftains, da Ben Harper a Pharrell Williams, solo per citare alcuni dei nomi più recenti.

Ed eccoci pronti ad ascoltare Oh Happy Day e Amazing Grace, insieme a molto altro, tra cui i brani più famosi Gospel che hanno incantato il mondo.

Voci piene di armonia ed entusiasmo che, sicuramente, sapranno coinvolgere il pubblico, con un messaggio decisamente contagioso di condivisione e di vita. Pronti a cantare!