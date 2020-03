Attività sospesa al teatro Bon di Colugna

A seguito dell’DPCM del 04/03/2020, emanato per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-2019, si comunica che gli spettacoli e i concerti previsti fino a venerdì 3 aprile 2020 saranno sospesi.

Di seguito l'elenco aggiornato delle nuove date:

ESODO

lunedì 4 maggio 2020, ore 20.45, Auditorium Zanon - Udine

LA SCIMMIA

giovedì 14 maggio 2020 | ore 20.45, Teatro Luigi Bon - Tavagnacco

MOZART VS ROSSINI

in via di definizione

La biglietteria rimarrà chiusa fino a venerdì 3 aprile.

I biglietti precedentemente acquistati e le prenotazioni rimarranno validi per la nuova data.

Tempistiche e modalità per un eventuale rimborso di biglietti e per il ritiro delle prenotazioni verranno comunicate successivamente.

Per maggiori informazioni rivolgersi a biglietteria@fondazionebon.com