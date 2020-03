Attività sospesa al Teatro Verdi di Gorizia

Ai sensi del decreto contenente le Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-2019, che prevede che "sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro [...]", anche gli spettacoli previsti al Teatro Verdi di Gorizia, perlomeno fino al 3 aprile prossimo incluso, sono stati annullati.

Le date in cui tali spettacoli saranno eventualmente recuperati (è i corso la verifica della disponibilità delle Compagnie), saranno comunicate quanto prima, così come le modalità di rimborso dei biglietti. Il botteghino di Corso Italia (tel. 0481 383602) è aperto dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19 e al sabato dalle 10.30 alle 12.30.