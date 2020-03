Attività sospese anche al Nuovo Giovanni da Udine

In ottemperanza al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri di data 4 marzo 2020, che prevede ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica del Covid – 19 su tutto il territorio nazionale, la Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine comunica la sospensione di tutte le attività rivolte al pubblico fino alla data di venerdì 3 aprile 2020.



Sono pertanto sospesi i seguenti spettacoli:



Prosa

venerdì 6, sabato 7 marzo 2020 - ore 20.45

domenica 8 marzo 2020 - ore 17.00

ARSENICO E VECCHI MERLETTI

di Joseph Kesserling

traduzione di Masolino D’Amico

con Anna Maria Guarnieri, Giulia Lazzarini



regia Geppy Gleijeses

liberamente ispirata alla regia di Mario Monicelli

produzione Gitiesse Artisti Riuniti

giovedì 12 marzo 2020 - ore 19.30 e 21.30



CERCIVENTOda Prima che sia giorno di Carlo Tolazziuno spettacolo di Riccardo Maranzana e Massimo Somaglinocon Alessandro Maione e Filippo Quezelregia Massimo Somaglinoproduzione Teatro dell’Elfovenerdì 13 marzo - ore 20.45sabato 14 marzo 2020 - ore 16.00 e ore 20.45SOLOThe Legend of quick-changedi e con Arturo Brachettil’ombra Kevin Michael Mooreproduzione Produzione Arte Brachetti srlsabato 21 marzo 2020 - ore 20.45VA PENSIEROdi Marco Martinelliideazione e regia Marco Martinelli e Ermanna Montanaricon Ermanna Montanari, Alessandro Argnani, Salvatore Caruso, Tonia Garante, Roberto Magnani, Mirella Mastronardi, Ernesto Orrico, Gianni Parmiani, Laura Redaelli, Alessandro Rendacon la partecipazione del Coro Polifonico di Rudaproduzione Emilia Romagna Teatro Fondazione,Teatro delle Albe / Ravenna Teatrolunedì 23, martedì 24, mercoledì 25 marzo 2020 - ore 20.45I FRATELLI KARAMAZOVdi Fëdor Dostoevskijcon Glauco Mauri, Roberto Sturnoregia Matteo Tarascoproduzione Compagnia Glauco MauriRoberto Sturno, Fondazione Teatro della Toscanagiovedì 2, venerdì 3, sabato 4 aprile 2020 - ore 20.45ORGOGLIO E PREGIUDIZIOdi Jane Austenadattamento di Antonio Piccolocon Arturo Cirillo, Valentina Picello, Riccardo Buffonini, Alessandra De Santis, Rosario Giglio,Sara Putignano, Giacomo Vigentini, Giulia TrippettaLezioni di Storia – Romanzi nel Tempodomenica 8 marzo 2020 - ore 11.00DONNE: LA MATERNITA’ RUBATA:a partire da Cenere di Grazia DeleddaValeria Palumbodomenica 22 marzo 2020 - ore 11.00NAPOLI: RACCONTARE IL MALEa partire da Gomorra di Roberto SavianoPaolo MacrySono inoltre sospesi fino al 3 aprile 2020 le visite guidate TEATROVAGANDO e gli incontri di CASA TEATRO.La Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine si sta adoperando per ridefinire le date di tutti gli appuntamenti sopra elencati ed è spiacente per il disagio che ne consegue. Le nuove date saranno comunicate appena possibile contestualmente alle modalità per gli eventuaIi rimborsi.La Biglietteria del Teatro (via Trento, 4 – Udine) rimarrà aperta al pubblico secondo i consueti orari, dal martedì al sabato dalle 16.00 alle 19.00 (chiuso domenica e giorni festivi).È invece sospeso il Temporary Ticket store presso la libreria Feltrinelli di Udine (Via Canciani) solitamente attivo il venerdì mattina dalle 9.30 alle 13.00.Si invita il gentile pubblico a consultare il sito del Teatro www.teatroudine.it e la pagina social www.facebook.com/teatroudine/ per tutti gli aggiornamenti.