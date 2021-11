Auditorium Alla Fratta di San Daniele, parte la campagna abbonamenti

Inizia mercoledì 10 novembre nella sezione moderna della Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli la campagna abbonamenti per la stagione teatrale dell’Auditorium Alla Fratta. La rassegna collinare, organizzata da Comune e Circuito ERT, presenta in cartellone i consueti sei appuntamenti che intratterranno il pubblico dal 13 dicembre fino all’inizio della primavera.



Il primo ospite della rassegna 2021/2022 sarà il vincitore dell’ultimo Audience Award del Circuito ERT, il premio per lo spettacolo più gradito dal pubblico regionale. Lui è Giovanni Vernia, comico e imitatore ligure, e il suo show autobiografico Vernia o non Vernia arriverà alla fratta lunedì 13 dicembre, non venerdì 10, come programmato originariamente e divulgato tramite i materiali promozionali. Un gradito ritorno aprirà il 2022 teatrale di San Daniele. Dopo essere stati ospiti a inizio 2019 con Romeo e Giulietta, gli attori di Stivalaccio Teatro porteranno un altro adattamento in chiave Commedia dell’Arte di un testo classico come il Don Chisciotte di Cervantes. Lo spettacolo, interpretato da Marco Zoppello e Michele Mori, sarà ospite della Fratta mercoledì 19 gennaio. Venerdì 28 gennaio sarà la volta di un attore molto amato in Friuli Venezia Giulia, Giuseppe Pambieri che assieme a Carlo Greco sarà il protagonista di Nota stonata, un commovente testo di Didier Caron diretto da Moni Ovadia che arriva a San Daniele per il Giorno della Memoria. La prima produzione del Teatri Stabil Furlan, La Cjase, lagrimis di aiar e soreli, sarà in stagione sabato 12 febbraio. Tratto dal testo teatrale La Casa di Siro Angeli, lo spettacolo è diretto da Carlotta Del Bianco e interpretato da Caterina Bernardi, Manuel Buttus, Caterina Comingio, Alessandro Maione, Elsa Martin e Paolo Mutti. Giovedì 24 febbraio gli autori e gli attori de La Casa di famiglia, grande successo delle scorse stagioni, porteranno Alla Fratta la nuovissima commedia L’uomo ideale che ha per protagonisti Simone Montedoro, Toni Fornari, Claudia Campagnola e Noemi Sferlazza. La stagione 21/22 si chiuderà giovedì 24 marzo. Un attore amato dal pubblico sandanielese, Giobbe Covatta, sarà in scena con Scoop (Donna Sapiens) e dimostrerà, con il suo linguaggio irriverente e dissacratorio, la superiorità della donna sull’uomo.



Come detto, la campagna abbonamenti inizierà mercoledì 10 novembre in Biblioteca Guarneriana: chi volesse rinnovare l’abbonamento avrà tempo fino al 20 novembre, mentre dal 23 al 27 novembre sarà aperta la sottoscrizione per i nuovi abbonati. I biglietti saranno prenotabili e acquistabili dal 30 novembre. Informazioni alla Biblioteca Guarneriana negli orari di apertura (t. 0432/946567). Approfondimenti sugli spettacoli al sito www.ertfvg.it.