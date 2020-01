Auguri in musica a Savogna d'Isonzo

Nell’ambito dei tradizionali “Auguri in musica 2020” promossi dall’Amministrazione comunale di Savogna d’Isonzo, si esibirà domenica 19 gennaio 2020 (con inizio alle ore 17.30), nella palestra comunale di Savogna (via 1 Maggio 118), oltre i vari gruppi corali locali (il coro di voci bianche del circolo Sovodnje, il coro Danica ed il coro Vihar del circolo di San Michele del Carso), in veste d’ospite della serata il noto cantautore sloveno Drago Mislej – Mef di Capodistria



Drago Mislej – Mef, giornalista, musicista, cantante, promoter e organizzatore, viene da molti considerato il migliore autore di testi per canzoni in Slovenia. Fino a oggi ne ha firmate oltre quattrocento, interpretate da tutti i migliori cantanti e gruppi sloveni dai Prizma, ai Kameleoni, ai Faraoni, da Tinkara Kovač, a Tulio Furlanič, e Danilo Kocjančič. Di sé stesso più che autore o poeta ama definirsi cantastorie.



Il concerto, ad ingresso libero, è promosso dal Comune di Savogna d’Isonzo, in collaborazione con il circolo culturale “Sovodnje” la cooperativa culturale Maja di Gorizia (nell’ambito della rassegna musicale “Across the border”) e dall’Unione dei circoli culturali sloveni - ZSKD. Nell’occasione è previsto pure il tradizionale augurio di buon anno ai propri concittadini del sindaco di Savogna d’Isonzo, Luca Pisk.