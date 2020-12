Auguri Mr. Linea, 100 anni di Cava

Animatore, illustratore, regista, Osvaldo Cavandoli, in arte Cava, è stato uno dei principali protagonisti e innovatori del mondo dell’animazione italiana. Per festeggiare il suo centenario arriva nelle sale virtuali del Visionario una speciale rassegna che ne ripercorre la carriera, dai cortometraggi in puppet animation alla grande invenzione del personaggio La linea, amatissima da grandi e piccini di ogni generazione.



A far strada in questo viaggio alla scoperta del Cava una guida d’eccezione: Sergio Cavandoli, figlio del grande artista, introdurrà il programma e racconterà, dal suo privilegiato punto di vista, la carriera del padre.



L’appuntamento targato Visiokids e #iorestoinsala è in programma sabato 19 e domenica 20 dicembre. Il programma ha una durata complessiva di 45 minuti circa ed è adatto anche ai piccolissimi (dai 3 anni in su). Il costo dell’evento è di 3 euro.



Appassionato fin da piccolo di fumetti, Cavandoli contribuì alla realizzazione del primo lungometraggio italiano a disegni animati, I fratelli Dinamite (1947). La consacrazione arrivò nel 1972, quando per un carosello pubblicitario, ideò il celebre omino plasmato a partire da un semplice tratto di matita bianca: La Linea. Lo stile grafico essenziale, la travolgente comicità e il caratteristico tono borbottante, garantirono al personaggio una straordinaria popolarità che non tardò a valicare i confini nazionali. Affrancatasi dal mondo pubblicitario, La Linea divenne una serie televisiva autonoma.



VisioKids è organizzato dal Centro Espressioni Cinematografiche e dalla Mediateca Mario Quargnolo con il supporto di Coop Alleanza 3.0 e La Birba e il sostegno di City4moms. Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie o la pagina facebook.com/VisionarioUdine.