Aurore, concerto 'segreto' tra le colline del Friuli

La musica là dove meno te lo aspetti, una location segreta lungo il nuovo cammino dei 10.000 passi che si snoda tra le colline tra Moruzzo, Martignacco e Fagagna.

Questa l’idea che le tre amministrazioni comunali hanno condiviso e realizzato grazie alla preziosa direzione artistica di Francesco Bertolini e con la collaborazione della famiglia Rubilant, dell’azienda agricola Il Poggio e dell’Associazione Progetto Musica.



Una novità sul territorio che nasce dalla passione per questi luoghi e dalla considerazione che ritrovarsi tra arte e natura è la risposta più efficace alle nuove esigenze di fruizione della musica dal vivo che le nuove regole ci impongono. L’obiettivo è quello di coinvolgere un pubblico molto eterogeneo, voglioso di rimettersi in movimento, di emozionarsi e di immaginare un tempo nuovo e lento, con appuntamenti che conciliano musica e benessere.



, pensati per armonizzarsi con la cornice sonora dell’open air.Il secondo appuntamento inizialmente previsto per domenica 8 è stato rimandato a causa della forte instabilità atmosferica e come previsto è stato rimandato a. I camminatori e le camminatrici saranno accompagnati da una guida fino al luogo segreto del concerto. Per garantire l’accessibilità a tutti, si prevede un bus navetta per chi ha difficoltà nel cammino con partenza dal piazzale del Cimitero di Martignacco.A suonare per noi, nei colori del tramonto, sarà: interprete intensa, capace di coinvolgere il pubblico rivelando sonorità inattese.L’artista si dedica da tempo all’esplorazione di repertori pianistici contemporanei e del Novecento incentrati sul concetto di suono e sul suo ruolo nella composizione musicale. Tra i compositori più approfonditi ci sono John Cage, Giacinto Scelsi, Giancarlo Cardini. Di recente uscita due dischi, uno dedicato alla musica pianistica di Giancarlo Cardini, l’altro all’esplorazione delle possibilità di produzione sonora del pianoforte con le “tecniche estese”.“Lento trascolorare“ è un concerto dedicato ai maestri della musica contemporanea, in programma anche alcune delle musiche contenute nelle due uscite discografiche.L’inizio del concerto è previsto per le ore 18.30.Si consiglia di portarsi una coperta per sedersi sul prato, una pila per il rientro e per i più sensibili anche un antizanzara.A conclusione del concerto è previsto un piccolo aperitivo sull’erba grazie alla collaborazione delle Proloco locali.L’iniziativa è possibile grazie allo sforzo congiunto dei comuni di Moruzzo, Fagagna e Martignacco, al contributo della Fondazione Friuli e alla collaborazione con le proloco locali e della protezione civile.Sarà data priorità alle persone che si erano già prenotate per l’ 8 agosto.Per info e prenotazione: concerto.aurore@gmail.com oppure t el. 0432 532330 (Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 15.00)