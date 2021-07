Aurore Secret Concert tra le colline friulane

La musica là dove meno te lo aspetti, una location segreta lungo il nuovo cammino dei 10.000 passi che si snoda tra le colline tra Moruzzo, Martignacco e Fagagna. Questa l’idea che le tre amministrazioni comunali hanno condiviso e realizzato grazie alla preziosa collaborazione con la famiglia Rubilant, l’azienda agricola Il Poggio e l’Associazione Progetto Musica.

Una novità sul territorio che nasce dalla passione per questi luoghi e dalla considerazione che ritrovarsi tra arte e natura è la risposta più efficace alle nuove esigenze di fruizione della musica del vivo che le nuove regole ci impongono. L’obiettivo è quello di coinvolgere un pubblico molto eterogeneo, voglioso di rimettersi in movimento, emozionarsi e immaginare un tempo nuovo attraverso la cultura, con appuntamenti che conciliano musica e benessere psicofisico.

Passeggiate lungo il cammino “10.000 passi di salute” che partendo da tre punti differenti (comuni di Moruzzo, Fagagna e Martignacco) conducono alla location segreta in cui si collocano interventi musicali in natura, pensati per armonizzarsi con la cornice sonora dell’open air.

Si comincia domenica 25 luglio al mattino presto. L’appuntamento è infatti per le 6.30 a Moruzzo - Piazzale del Municipio, oppure a Martignacco - Piazzale Cimitero, o a Fagagna presso il Castello di Villalta. I camminatori e le camminatrici saranno accompagnati da una guida fino al luogo segreto del concerto. Per garantire l’accessibilità a tutti, si prevede un bus navetta per chi ha difficoltà nel cammino con partenza dal piazzale del Cimitero di Martignacco.

L’inizio del concerto è previsto per le 7. Visible nature è un concerto dedicato alla natura e ai suoi elementi. A suonare, nel fresco del mattino, saranno il sassofonista Daniele D’Agaro, il chitarrista Francesco Bertolini e il percussionista Manuel Donadelli.

Si consiglia di portarsi una coperta per sedersi sul prato, mentre a conclusione del concerto è prevista una piccola colazione sull’erba grazie alla collaborazione della Proloco di Moruzzo. La rassegna proseguirà l’8 agosto, questa volta sul far della sera, insieme alla pianista Agnese Toniutti.

L’iniziativa è possibile grazie allo sforzo congiunto dei comuni di Moruzzo, Fagagna e Martignacco, al contributo della Fondazione Friuli e alla collaborazione con le proloco locali.

In caso di pioggia l’appuntamento è rimandato alla settimana successiva (domenica 1 e domenica 22 agosto), con lo stesso orario e la stessa modalità.

Evento a ingresso libero. Per info e prenotazione: Associazione Progetto Musica info@associazioneprogettomusica.org oppure concerto.aurore@gmail.com. Tel. 0432 532330 (Dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 15)