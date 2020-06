Austerity estiva senza grandi eventi

Da più di 20 anni, l’avvio della stagione dei concerti all’aperto in regione coincide con l’inizio dell’estate. O meglio, coincideva, perché l’epidemia ha portato con sé, oltre a tutte le altre problematiche sanitarie, economiche e sociali, anche l’impossibilità di vivere un paio d’ore in compagnia ascoltando musica dal vivo. Un’attività forse poco rilevante per qualcuno, ma che fattura cifre importanti e con un indotto (bar, ristoranti, negozi…) già piegato dal lockdown.

Cerchiamo di spiegare perché la stagione dei concerti è finita prima di incominciare. Secondo le linee guida del Governo, dal 15 giugno è possibile organizzare eventi, ma per un massimo di 200 spettatori al chiuso e 1000 all’aperto.

Per fare un esempio: la ‘data zero’ di Tiziano Ferro prevista a Lignano sabato 30 maggio, spostata al prossimo anno come l’intero tour, avrebbe dovuto rinunciare al 200-300% degli spettatori. Altra coincidenza temporale: il live di Elisa al ‘Rossetti’ di Trieste del 31 maggio di un anno fa avrebbe potuto accogliere solo 200 persone al posto di 1500. E le due ‘date zero’ di Vasco Rossi al ‘Teghil’ il 25 e 27 maggio 2018 avrebbero dovuto lasciare fuori... 38 mila spettatori!

A queste condizioni, è chiaro che la musica non riparte, non come in passato, e che tutti i grandi eventi sono stati annullati o spostati a tempi migliori (Antonello Venditti, Raf e Tozzi in autunno, per esempio), a meno di miracoli dell’ultima ora.

Salmo, Pezzali e Ultimo a Bibione, Dido a Udine, Paul Weller a Pordenone, Dropkick Murphys, Bad Religion e Sum 41 a Majano, Tom Walker e Cat Power a Sesto al Reghena, Herbie Hancock a Grado, Louis Tomlinson degli One direction a Palmanova… Tutti eventi non ancora ufficialmente annullati, ma stoppati per l’impossibilità – evidente – di garantire distanziamento tra il pubblico e sostenibilità economica dell’operazione. I grandi festival e gli organizzatori cercano di adattarsi. Folkest è già stato spostato a settembre e sarà diverso. Grado Jazz slitta da giugno a fine luglio, con una intro ‘en plein air’ a Udine e solo artisti italiani, visto che i tour internazionali sono saltati. Se Sexto n’plugged ha già annunciato di non poter seguire il programma, il No Borders Music Festival ha confermato la 25a edizione dal 25 luglio, ma risulta difficile immaginarsi un cast di stelle o location come l’altopiano del Montasio, a meno di non ricorrere a quelli artisti (italiani) che hanno già annunciato di accettare cachet tagliati.

Poteva andare peggio? Poteva piovere… ai concerti, per citare il solito Frankenstein Junior. Nel resto d’Europa, però, le cose non sono diverse: in Gran Bretagna si parla di concerti dal 4 luglio, ma solo al chiuso, in Olanda dal 1° luglio e per un massimo di 100 persone, in Germania e Danimarca da agosto, con ‘stop’ ai grandi eventi (oltre i 5 mila spettatori) fino a ottobre. Badate bene: stiamo parlando di Paesi che abbiamo considerato molto più ‘avanti’ di noi nella lotta contro il Coronavirus! Le possibilità, a questo punto, sono poche. Seguire i microeventi, i concerti a ‘capienza consentita’ che saranno organizzati da un manipolo di coraggiosi. O ricordare con nostalgia il passato, che aveva visto Udine diventare (nel 2009-10) la terza piazza italiana dopo Milano e Roma per i live.

Volete l’elenco dei migliori grandi eventi live nel decennio scorso per piangere un po’?

Estate 2010: Motorhead, Iggy And The Stooges, Iron Maiden, Placebo, Simple Minds; nel 2011 Skunk Anansie, P.I.L., Limp Bizkit, Moby, Bon Jovi, Ben Harper, nel 2012 Metallica, Chris Cornell, Morrissey, Foo Fighters, Radiohead, del 2013 Kiss, Rammstein, Green Day, Sigur Ros, Zucchero e Deep Purple, nel 2014 Franz Ferdinand, Bastille, Manu Chao, Goldfrapp, nel 2015 Bob Dylan (a San Daniele!), Spandau Ballet, Patti Smith e Chick Corea. E poi, nel 2016 la data zero del Live Kom di Vasco a Lignano, ma anche Santana, Anthrax, Mika, Slayer; nel 2017 Nek, Salmo, Joss Stone, Venditti, Ermal Meta, Tiziano Ferro; nel 2018 Piero Pelù, Sfera Ebbasta, Fabri Fibra, Annalisa, David Byrne, Kasabian e Steven Tyler. E lo scorso anno Tony Hadley, Billy Corgan, Max Gazzè, King Crimson, Robben Ford, Snarky Puppy, Giorgia, Steve Hackett, Thom Yorke, Marlene kuntz, The Darkness, Achille Lauro e l’avvio del ‘Jova Beach’ di Jovanotti. Asciugate le lacrime: prima o poi torneranno e dimenticheremo quest’estate di austerity. Speriamo...