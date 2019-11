Autunno con 'I Concerti di San Martino'

Sono nove gli appuntamenti della diciottesima edizione de “I Concerti di San Martino”, la storica rassegna musicale istituita dal compianto compositore Giovanni Canciani (1936-2018), per concerti che si terranno da domenica 10 novembre a giovedì 19 dicembre tra Tolmezzo e Cercivento. Con il fondamentale sostegno della Fondazione Friuli, del Comune di Cercivento, dell’Uti della Carnia, di PrimaCassa e Fantoni group, con il patrocinio del Comune di Tolmezzo e il sostegno di diverse realtà culturali regionali, la tradizionale manifestazione musicale d’autunno organizzata da “Gli amici della Mozartina”, ospita in questa importante edizione ben quattro riconosciute orchestre, numerosi cori e formazioni da camera e solisti per una rassegna dedicata al grande artista della Carnia. Con la direzione artistica di Alessio Screm e Daniel Canciani Procházka, custodi e promotori della divulgazione dell’opera del grande filantropo e intellettuale di Paularo, “I Concerti di San Martino” si inaugurano domenica 10 novembre alle ore 16.00 nel Duomo di San Martino a Tolmezzo, con l’Orchestra San Marco di Pordenone diretta da Gaetan Nasato Tagné e il Coro del Friuli Venezia Giulia preparato da Cristiano dell’Oste, con “Bach Cantate XXVI”.



Un appuntamento nato in collaborazione con la parrocchia di Tolmezzo per un’inaugurazione in grande stile. Sabato 16 novembre alle ore 20.30 al Teatro Candoni, sarà l’Orchestra Audimus diretta da Francesco Gioia la protagonista di un grande concerto tra pagine di Mozart e Canciani. La rassegna accoglie in cartellone anche il tradizionale spettacolo solidale contro le nuove povertà organizzato da Lions e Rotary di Tolmezzo, con il duo comico “I Papu” sabato 23 novembre alle ore 20.45 al Teatro Candoni. A dar voce allo storico clavicembalo “Linussio” custodito al Museo Carnico, domenica 24 novembre alle ore 17.30, sarà il noto clavicembalista Alberto Busettini, il quale proporrà un programma incentrato su “Frescobaldi e discepoli”, con pagine del ferrarese, di Rossi, Ferrini e Froberger. Sabato 30 novembre alle ore 20.30, il brillante e pluripremiato pianista Luca Chiandotto terrà un recital al Museo Carnico, con Schubert, Beethoven, Bach e Barber. Concerti cameristici che offriranno al pubblico la possibilità di ascoltare anche composizioni di Canciani trascritte per questi due strumenti. Domenica 1 dicembre sarà la neocostituita FVG Orchestra diretta da Paolo Paroni e con il violinista solista Christian Sebastianutto, l’attesa compagine ospite per un concerto alle ore 15.30 nel Duomo di San Martino a Tolmezzo tra Mendelssohn e Beethoven, mentre domenica 8 dicembre al Museo Carnico, doppio appuntamento alle 16 e alle 17.30 con il pianista e compositore Glauco Venier, in concerto con il musicologo Alessio Screm per il progetto Aquileia Mater, vincitore del bando per i 2200 anni dalla fondazione della città romana.



I concerti si trasferiscono a Cercivento, comune tanto caro a Canciani, domenica 15 dicembre alle ore 17.30 alla Cjase da Int, con l’Orchestra d’Archi del Friuli e del Veneto “Jacopo Linussio”, tra composizioni di Tomadini, Foraboschi, Vivaldi e Canciani. Grande finale a un anno dalla scomparsa del genius loci della Carnia: giovedì 19 dicembre alle ore 20.30 nella Pieve di S. Martino a Cercivento, con un concerto in suo onore e sue composizioni eseguite dall’Orchestra Audimus diretta da Gioia, con la partecipazione del Corut di Paularo e della Val d’Incarojo, Coro Cossetti, Corale Duomo Paluzza, Gruppo Corale di Mels e Corale Coceancigh di Ipplis. Per l’occasione verrà anche inaugurato l’organo restaurato Zanin. Ingresso gratuito. www.amctolmezzo.it