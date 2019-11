Avanguardie musicali oltre il muro

Il punk esplose nella DDR nel 1981. Se l’intera società benpensante occidentale non si trovò mai perfettamente a suo agio con l’iconoclastia, la domanda di spazi e la violenza nichilista del movimento, la coscienziosa tradizione della censura socialista non lo distinse in termini teorici e culturali da beat, rock e blues.



“Penso, compagni, che è ora di mettere fine alla monotonia dello Ye-ye e compagnia bella (?). E’ mai possibile che si debba copiare ogni tipo di sporcizia proveniente dall’ovest?” (Walter Ulbricht).



Fin dagli anni ’50, il boogie-woogie ed il R’n’R furono considerati regali della barbarizzazione americanista e vissuti come espressione degli istinti più animaleschi dell’uomo. La corruzione morale della società statunitense, espressione fascista dei potentati economici occidentali, era l’unica lettura accettabile per musica, film e letteratura.



Chiunque volesse suonare in pubblico necessitava di un permesso per band amatoriali. Le registrazioni non ufficiali erano altrettanto proibite. Il controllo permanente, garantito da bonus economici e mezzi coercitivi della Stasi, portò ad informatori presenti perfino in molte delle band di prima linea. In tutto questo il punk non fu differente.



La violenza della repressione che toccò al punk fu, invece, senza precedenti. Fu fin da subito considerato un fenomeno neonazista ed i pestaggi erano all’ordine del giorno sulle strade, a scuola, in famiglia. Ai punk erano riservati una lunga serie di divieti tra i quali quello di entrare in Alexander Plaz, quello di viaggiare, quello di accesso agli aeroporti. Divieti particolari sul vestiario come quello sui pantaloni NATO, divieto di accesso ai club ricreativi giovanili, divieto di accesso al cinema e progressivamente a tutti i luoghi pubblici di ritrovo. Arresti domiciliari in qualunque giorno di festa nazionale.



I Feeling Berlin nacquero nel 1983 e nella band, poi rinominata Feeling B, militavano l’informatore Stasi Aljoscha Rompe (cantante) ed i futuri Rammestein Paul Landers (Chitarra), Christian Flake Lorenz (Keyboard) e Christoph Schneider (batteria). Furono la risposta DDR ai Suicidal Tendencies, il cui singolo “institutionalized” nel 1984 fece negli Usa da apripista al compromesso tra punk ed industria.



I Feeling B furono la prima band con le carte completamente in regola con il partito, ottenendo addirittura il permesso come band amatoriale. Il loro fun-punk si adeguava perfettamente alla poetica della censura. Pubblicarono così per l’etichetta di Stato, Amiga, l’album "Hea Hoa Hoa Hoa Hea Hoa Hea", primo album punk ufficiale della Germania Est. Scioltisi poco dopo il crollo del muro, confluirono nei Rammestein, oggi la band tedesca più conosciuta al mondo.