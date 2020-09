Avanti con la passione per il rock

Far uscire un album in tempi come questi, lo abbiamo scritto più volte, è un atto di fede. Ancora di più se non sei una ‘superstar’, ma combatti per vivere della tua passione e del tuo lavoro. Come fa Anthony Basso, chitarrista ‘veterano’ della scena rock friulana nonostante i suoi 30 anni, cresciuto letteralmente col mito della musica come scelta di vita e vero momento di condivisione. Inevitabile, per uno che ha ‘condiviso’ il palco con nomi tipo Allman Brothers Band, Gov’t Mule, Deep Purple, Whitesnake…

Preceduto qualche mese fa dal singolo Ridin’ with a siren, domenica 20 esce il primo album solista (5 anni dopo un Ep acustico e varie esperienze, a partire dai lavori e i tour con i W.i.n.d.), disponibile in formato fisico e digitale, anche sul sito www.anthonybassomusic.com. Un album tutto in inglese e senza titolo, come ‘osavano’ fare solo i big di qualche decennio fa, presentato sempre domenica 20 a Prepotto in un live a invito. Con una copertina semplice, molto americana. Immerso, ma senza effetto nostalgia, nelle atmosfere della stagione d’oro di rock, country, soul e funky.



“Ufficialmente doveva essere presentato ad aprile, ma abbiamo voluto posticipare l’uscita – spiega Anthony - per poterlo condividere con chi ci è stato vicino durante la costruzione del disco. Effettivamente non è uno dei migliori periodi per fare un album, perché poi è complicato presentarlo in giro. In questo momento è solo la passione che ti porta avanti, per quello che fai e per chi vuoi raggiungere”.La musica è stata d’aiuto nei momenti più difficili: ce la farà anche stavolta?“Sembra strano, ma manca soprattutto la voglia di condividere. Molti preferiscono suonare da soli, io invece sono andato contro le regole e prima della pandemia ho portato un gruppo di oltre 10 elementi in una casetta di montagna, dove ci siamo ritirati per una settimana per registrare a qualsiasi ora del giorno e della notte, con lo spirito giusto. La musica conta, ma il fattore umano di più”.Ascoltando l’album, si sente il background ‘classic rock’, ma anche la crescita personale. Dovendo scegliere: passato o presente?“Per una questione personale, sono legato alla musica di generazioni anteriori alla mia, come quella di Woodstock: a 4 anni, quel film era il mio ‘cartone animato’ preferito assieme a The last waltz, La bamba... Sono cresciuto con questa base ed è una formula in cui mi sento a mio agio: per questo ho creato il progetto Love Caravan, per celebrare i miti di 40 anni fa. Pensavo fosse una passione personale, ma condividendola con musicisti della mia età, o più giovani, mi sono reso conto che ha una magia non etichettabile. E’ un periodo che ha influenzato tanti e oggi manca: io stesso sono nella fascia tra ‘nostalgico’ e ‘ragazzo’…”.Per un ex ‘enfant prodige’ della chitarra, che da bambino suonava già in diverse band o al fianco di ‘giganti’ del rock, arrivare al primo album a 30 anni non è troppo tardi?“L’album ha tutte le influenze che fanno parte di un percorso personale di due decenni, anche se poi è un’opera collettiva, risultato del lavoro con la band. E’ un mix di esperienze, un concept da ascoltare in auto, come faccio io. Racconta storie di vita e di viaggi, pur non essendo ‘cantautorale’. Ma nelle mie scelte non ho mai fatto considerazioni ‘commerciali’: non mi interessa un pubblico troppo vasto, ma che senta quello che cerco di trasmettere”.Leggendo alcuni titoli – Le cose cambieranno, Vediamo cosa succede domani, Sperando in un miracolo – sembra si debba aprire una nuova fase. Solo musicale?“No, non è un periodo che si chiude. Ci sono novità, andremo avanti perché è un nuovo inizio che nasce da un suono nuovo”.