Babbo Natale torna in castello

Dopo aver “invaso” lo scorso anno le sale di Casa Cavazzini, Babbo Natale e i suoi aiutanti tornano in castello per un weekend all'insegna di tante storie fantastiche in perfetto clima natalizio. Sabato 14 e domenica 15 dicembre, infatti, torna “Il Castello di Babbo Natale” il nuovo e atteso spettacolo itinerante natalizio firmato Anà-Thema Teatro.



Ben 5 le repliche previste per dare così modo al sempre numerosissimo pubblico che ogni anno attende questo evento con trepidazione. Sabato 14 lo spettacolo andrà in scena alle 14 e alle 16, mentre domenica 15 dicembre alle 10.30, alle 14 e alle 16, per un massimo di 100 spettatori a replica.



Il pubblico sarà suddiviso in gruppi e accompagnato nei meandri del suggestivo compendio per un'esperienza unica ed emozionante all’interno delle sale del castello e tra le opere d’arte del museo. Un fantastico viaggio nel mondo del Natale per conoscere i magici personaggi che abitano la casa di Babbo Natale e vivere le avventure della storia dello schiaccianoci. Un grande evento con attori, musicisti e cantanti, impegnati nei ruoli più belli dei simpatici amati da grandi e piccini.

Ad attenderli, all'ingresso, non potrà che esserci Babbo Natale in persona ad aprire le porte al pubblico per il benvenuto, spiegando ai visitatori cosa sta per attenderli e come districarsi tra affreschi, sculture, folletti e renne e molti altri personaggi ancora.